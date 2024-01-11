В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в краже из храма иконы Божией Матери

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской. Об этом 11 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, кража иконы была совершена 9 января. Предположительно, грабитель находился в храме около трех часов и попал на камеры наблюдения.

«В пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вынес вместе с пожертвованиями прихожан — на иконе висело около 20 золотых украшений», — отмечено в сообщении представителя МВД в Telegram-канале.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам около ТЦ на проспекте Культуры. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. На допросе мужчина сообщил, что после кражи он забрал драгоценности, а икону выбросил. Она уже найдена.

До этого, 8 сентября, в прокуратуре Москвы сообщили, что женщина украла две куртки прихожан из церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в столице общей стоимостью 66 тыс. рублей. Момент кражи также попал на камеры видеонаблюдения. Преступницу удалось задержать, она признала свою вину.