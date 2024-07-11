Ликсутов рассказал о популярности приложения «Парковки России» в Санкт-Петербурге

Пользователи приложения «Парковки России» более 5 млн раз оплатили с его помощью стоянку в Санкт-Петербурге. В июне этого года число оплат выросло в два раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По оценке заммэра, приложением «Парковки России» удобно пользоваться туристам и водителям, которые часто ездят между Москвой и Петербургом. Возможность оплачивать парковки с помощью одного приложения в двух городах особенно актуальна в разгар сезона отпусков.

«Мы развиваем приложение «Парковки России» и делимся опытом с регионами по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Оплачивать парковки в Санкт-Петербурге с помощью нашего сервиса можно с начала 2022 года. Водители высоко оценивают его удобство и простоту», — добавил Ликсутов.

Он пообещал продолжить совершенствовать платформу и добавлять новые возможности для комфорта автомобилистов.

Приложение «Парковки России» — сервис, позволяющий в несколько нажатий найти и оплатить парковку банковской картой или через Систему быстрых платежей. Также с его помощью можно, например, остановить парковочную сессию (неизрасходованные средства вернутся на парковочный счет) или продлить ее, скорректировать время начала парковки, изменить госномер автомобиля или номер парковочной зоны. Ликсутов рассказывал, что на запуск парковочной сессии через сервис в среднем уходит 35 секунд.

Возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге с помощью этого приложения появилась в феврале 2022 года. В прошлом году число уникальных пользователей сервиса в этом городе увеличилось в 2,6 раза и составило более 220 тыс. человек. А в общей сложности за 2023 год количество скачиваний программы выросло на 28% и достигло 8,5 млн.