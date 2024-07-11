В Минсельхозе сообщили о выходе РФ на первое место в мире по экспорту пшеницы
Россия по предварительным итогам сельхозсезона, который проходил с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя. Об этом 11 июля заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов.
«По его (сезона. — Ред.) предварительным итогам мы взяли первое место по экспорту пшеницы, первое место по экспорту ячменя», — сказал он на совещании в Совете Федерации.
По информации Малова, в целом по зерновому рынку Россия занимает третье место в мире, а по экспорту растительного масла — второе.
Ранее, 5 июля, торгпред РФ в Марокко Андрей Алексеев рассказал, что страна вновь стала закупать российскую сельскохозяйственную продукцию. По его словам, кратно увеличились поставки пшеницы и ячменя. Алексеев связал это с многолетней засухой, мешающей местным аграриям выращивать зерновые культуры. Кроме того, 4 июля об интересе в расширении импорта зерновых из России заявили представители тунисского бизнеса в рамках деловой миссии российских экспортеров агропромышленного комплекса в Тунисе.
До этого, 28 июня, глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ в этом году на 16% выше прошлогоднего и уже на тот момент составил более 50 млн т. Она уточнила, что особо активно выросли поставки на мировой рынок масложировой, мясной и молочной продукции. Кроме того, она спрогнозировала рекорд по экспорту пшеницы в текущем сезоне.