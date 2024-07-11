За минувшие сутки в России произошло 337 ДТП

На российских дорогах за прошедшие сутки зафиксировано 337 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 37 человек, а 430 — получили травмы. Об этом 11 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. С участием автобусов в стране произошло 23 автоаварии, в которых погибли три человека и 49 получили ранения. В 11 случаях причиной происшествия стало нарушение правил дорожного движения водителями автобусов.

В Удмуртии водитель легковой автомашины при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с междугородним автобусом, перевозившим 46 пассажиров. После столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, пять пассажиров автобуса получили различные травмы и были госпитализированы. Еще 21 пассажир автобуса, в том числе пятеро детей в возрасте от пяти до 13 лет, после оказания медицинской помощи на месте происшествия были направлены на амбулаторное лечение.

С участием несовершеннолетних за прошедшие сутки зарегистрировано 73 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, ранения получили 90 юных участников дорожного движения, в том числе 44 ребенка-пассажира, 17 пешеходов, 12 велосипедистов и 12 несовершеннолетних водителей мототранспорта.

В Хабаровском крае водитель внедорожника не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП погиб девятилетний мальчик, который находился на заднем сиденье автомобиля и в нарушение ПДД и правил безопасной перевозки ребенка не был пристегнут ремнем безопасности. Виновник автоаварии и ещё двое его несовершеннолетних пассажиров — пятилетний мальчик, находившийся на переднем сиденье без детского удерживающего устройства (был пристегнут ремнем безопасности), а также 13-летняя девочка (сидела сзади, не был пристегнута ремнем) — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В Госавтоинспекции обращают особое внимание водителей, что следует быть предельно сконцентрированными на дорожной обстановке, когда в автомобиле едут дети. Необходимо отказаться от рискованной манеры управления транспортным средством, резких и необдуманных маневров, ускорений и перестроений.

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. В возрасте от 7 до 12 лет перевозка возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах. Жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от навыков водителя, его стажа, самочувствия и законопослушного поведения за рулем», — напомнил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 9 июля в Подмосковье на трассе М8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. В результате автоаварии пострадал 15-летний школьник.