13 июля — Собор 12 апостолов: история и традиции православного праздника

Верующие 13 июля отмечает большой церковный праздник — Собор 12 апостолов, посвященный ученикам Иисуса Христа и их вкладу в распространение христианства. В 2024 году праздничная дата выпадает на субботу. «Известия» рассказывают об истории, традициях и запретах этого дня.

Собор 12 апостолов в 2024 году — история праздника

Апостолы (от греч. «посланник», «вестник») — ближайшие ученики Иисуса Христа, избранные Им для благовестия о Царствии Божьем. Ежегодно Церковь чествует каждого из апостолов в разное время года. Эта традиция пошла еще с древних времен. В IV веке было установлено общее празднование в честь главных последователей Христа, чтобы подчеркнуть равночестие каждого из них и предотвратить разногласия в почитании.

Как следует из Евангелий, Своих последователей Иисус назначил Сам, чтобы они руководили Его Церковью. После воскресения Христа на апостолов, молящихся в Сионской горнице, снизошел Святой Дух. Апостолы сразу смогли говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианство в других странах, а также творить чудеса.

За проповедь христианства апостолы нередко подвергались гонениям со стороны язычников. Почти все они приняли мученическую смерть. В память об их подвижническом труде и был установлен праздник. Позднее император Константин Великий возвел в Константинополе храм Святых апостолов.

Собор 12 апостолов в 2024 году — кто был учеником Христа

События из жизни Учителя и его учеников описаны в евангельских повествованиях с их участием. Так, об апостоле Петре из рыбачьего селения известно, что он первым уверовал в божественное происхождение Иисуса, но он же и отрекся от Учителя, когда того схватили иудеи. После того как Петр покаялся, Иисус простил его и поставил над другими учениками, дав ему имя Кифа («камень»). Его брат Андрей до встречи с Иисусом был учеником Иоанна Крестителя и первым последовал за Христом, за что был назван Первозванным.

Еще одним учеником Иоанна Крестителя был Иоанн Богослов, автор четвертого Евангелия и других книг Нового Завета. В дальнейшем он стал одним из самых любимых учеников Христа. Именно Иоанн возлежал на плече у Спасителя во время Тайной Вечери, был рядом с Ним на допросах и отважился быть на Голгофе во время Распятия.

Симон Зилот (Кананит) стал свидетелем первого чуда, которое совершил Иисус, превратив воду в вино. Иаков Зеведеев был свидетелем Преображения Господа на горе Фавор, а с апостолом Филиппом Иисус говорил о том, как накормить пятью хлебами и двумя рыбами тысячи людей, собравшихся послушать проповедь.

Автор первого Евангелия Матфей был сборщиком налогов и последовал за Спасителем, как только Он позвал его за собою. Искренний и верный ученик Христа Фома известен тем, что усомнился в Воскресении Господа и получил прозвище «неверующий».

Иуда Искариот остался в истории как предавший Христа за 30 сребреников, что привело к аресту и распятию Сына Божьего. Противоречивый образ любящего, но предавшего Христа Иуды нашел отражение в литературе и живописи. Среди апостолов был еще один Иуда — Иуда Иаковлев (Фаддей), брат Господень. Он прославлял Господа и возвестил Евангелие многим народам.

Также в круг учеников Иисуса Христа входили два апостола по имени Иаков. Первый — Иаков Алфеев — проповедовал слово Божие, врачевал недуги и привел ко Христу множество людей. Второй — Иаков Зеведеев — был старшим братом апостола Иоанна Богослова. Братья были призваны к апостольскому служению сразу после апостолов Петра и Андрея Первозванного.

Собор 12 апостолов в 2024 году — традиции празднования

В праздник проводится Божественная литургия, на которую собирается много верующих. Традиционно богослужение в праздничный день совершает патриарх Московский и всея Руси Алексий II в храме Двенадцати апостолов Московского Кремля.

Во время службы прихожане узнают о житии апостолов и их судьбе. После принято собираться за праздничным столом. Поскольку торжество отмечается после окончания Петрова поста (длился с 1 по 11 июля), то ограничений в еде не предусмотрено.

В этот день важно примириться с близкими, с которыми были ссоры, проявить милость к ближним. Запрещено ругаться, сквернословить и отказывать в помощи нуждающимся.

Ранее «Известия» рассказали о Дне святых апостолов Петра и Павла, который отмечался накануне.