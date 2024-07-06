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7 июля — Рождество Иоанна Предтечи: история и традиции праздника

Православные верующие отметят Рождество Иоанна Предтечи 7 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ежегодно в начале июля православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи — самого почитаемого христианского святого после Богородицы. Он был одним из первых пророков Нового Завета и человеком, крестившим Иисуса в реке Иордан. О чудесном рождении святого и традициях его праздника читайте в материале «Известий».

Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году — какого числа

Рождество Иоанна Предтечи празднуется ровно за шесть месяцев до Рождества Христова. В православной традиции торжество приходится на 7 июля, а в католической — на 24 июня. Расхождение в датах возникает из-за разницы между юлианским и григорианским календарями. Первым пользуется православная церковь, а вторым — католическая.

На особую роль Иоанна Предтечи в христианской культуре указывает само название праздника в его честь. Обычно церковь отмечает не рождение, а кончину святого или устанавливает торжество, связанное с его мощами (обретение, перенесение и т.д.). Слово «Рождество» встречается в церковном календаре всего трижды: это появление на свет Иисуса (7 января), рождение Богородицы (21 сентября) и Иоанна Предтечи.

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Святому также посвящены и другие праздники: Зачатие — 6 октября, Усекновение главы — 11 сентября, Собор Иоанна Крестителя — 20 января, первое, второе и третье обретение главы Иоанна Предтечи — 9 марта и 7 июня, а также перенесение десницы святого из Мальты в Гатчину — 25 октября.

Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году — история

История рождения Иоанна Предтечи описана в Евангелие от Луки. По преданию, священник Захария и его жена Елисавета долго не могли зачать ребенка. Всю жизнь они молили Господа даровать им наследника, но их желанию было суждено исполниться лишь в преклонном возрасте.

Однажды во время богослужения в Иерусалимском храме Захарии явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына по имени Иоанн, который станет провозвестником Спасителя. Святитель усомнился в его словах, ведь он был стар и уже не мог иметь детей. Тогда небесный посланник лишил его речи и слуха в наказание за неверие.

В назначенный срок Елисавета действительно родила сына, однако ее муж оставался нем. На восьмой день, когда, согласно иудейским законам, младенцам делали обрезание и давали имя, в доме супругов собрались родственники. В иудейских семьях существовала традиция называть детей в честь кого-то из рода, поэтому гости предложили вариант Захария. Однако мать, ко всеобщему удивлению, нарекла сына Иоанном.

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Когда об этом спросили отца, святитель Захария жестом попросил дощечку и написал: «Иоанн имя ему». В тот же миг к нему вернулся дар речи, и он стал радостно прославлять Господа.

Впоследствии, когда царь Ирод Великий узнал о рождении Сына Божиего, он велел убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Елисавета бежала с сыном в пустыню, а Захария остался в Иерусалиме, чтобы продолжать служение в храме. Царь послал к нему нескольких воинов, чтобы узнать, где прячутся младенец Иоанн и его мать. Священник ответил, что ему это неизвестно, и тогда стражники закололи его мечами.

Елисавета тоже вскоре скончалась, оставив сына на попечение ангелов. Иоанн продолжал жить в пустыне до своего 30-летия, пока Господь не велел ему вернуться к людям и начать проповедовать о Христе. Так святой пришел к берегу реки Иордан, где начал проводить обряд крещения. Вскоре к нему явился и сам Иисус.

Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году — традиции

Вечером накануне Рождества Иоанна Предтечи в храмах проводится масштабное богослужение — всенощное бдение. Утром совершается божественная литургия.

Согласно церковному уставу, в праздник запрещены любые заупокойные и поминальные моления. Вместо этого верующих призывают к молитвам радости и покаяния. При жизни святой Иоанн был образцом смирения и воздержания, поэтому к нему обычно обращаются с просьбами о помощи в осознании своих грехов, укреплении веры и возвращении заблудших на истинный путь.

Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году — что можно и нельзя делать

В день Рождества Иоанна Предтечи верующим рекомендуется принять участие в праздничном богослужении. Если такой возможности нет, следует выделить время на молитву дома.

Также важно помнить, что торжество приходится на Петров пост, который длится до дня апостолов Петра и Павла (12 июля). Тем, кто его соблюдает, нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. При этом разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты. В праздничные дни допускается выпить бокал красного вина. Однако от крепкого алкоголя и тем более шумных застолий лучше отказаться.

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Как и в любой другой день, верующим следует воздерживаться от ссор, конфликтов, нецензурной брани и негативных мыслей. Заниматься домашними делами и работать в Рождество Иоанна Предтечи не запрещено, однако труд и повседневные хлопоты не должны уводить на второй план духовный смысл праздника.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях празднования Первого и Второго обретения главы Иоанна Предтечи.

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