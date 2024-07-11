Швеция отложила поставки Украине истребителей Gripen
Швеция не будет поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок самолетов F-16. Об этом 11 июля сообщил глава МИД страны Тобиас Билльстрем.
«Это решение было принято потому, что Украина пришла к выводу, что использование двух систем воздушного истребителя одновременно — как F-16, так и Gripen — это уже слишком», — сказал он в интервью радиокомпании «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом) на полях саммита НАТО.
Глава МИД отметил, что принятое решение не подразумевает отказа Швеции от возможности поставки истребителей Gripen Украине в будущем.
Ранее, 10 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, самолеты появятся в небе над Украиной этим летом.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.