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На Камчатке стартовал всероссийский студенческий путинный проект «Край света»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Камчатке стартовала работа всероссийского сводного студенческого путинного отряда «Край света». На полуостров прибыли для работы 230 человек из 15 регионов страны.

В небольшом селе Устьевое на побережье Охотского моря буксировочные катера ждут отмашки, а рыболовы готовят ловушки — сезон начнется вот-вот. Рыбалка проста в теории, но сложна на практике: подготовка и установка ставного невода, например, может занять больше месяца.

К открытию рыболовного сезона готовятся и предприятия. Генеральный директор компании по обработке рыбы СКИТ Андрей Тихонов рассказал, что в настоящее время предприятие может в сутки выдавать около 600 т готовой продукции — мороженой рыбы.

Именно переработкой рыбы займутся в ближайшие полтора месяца приехавшие на Камчатку студенты, которые получат зарплату. Ребята признаются, что они здесь не только ради денег.

«Деньги, да, это хорошо, но какой еще может шанс в жизни попасться, чтобы полететь на Камчатку за счет работодателей. И после работы остаться погулять по вулканам, посмотреть на горячие источники и на море, на Халактырский пляж сходить», — рассказал заместитель руководителя сельскохозяйственного направления центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Павел Шайкин.

Один из «отрядников» признался, что очень переживает. До этого он проводил трудовое лето в стройотряде, где всё понятно — «пришел на стройку, значит будешь плитку класть или с лопатой бегать». А путина подразумевает работу с продуктом, который получат тысячи потребителей по всей стране, отметил студент.

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Ранее, 9 июля, сообщалось, что в Приморском крае в рамках стартовавшей на Дальнем Востоке лососевой путины рыбаки уже наловили 622 т красной рыбы, в том числе 614 т горбуши и 8 т симы.

А в Магаданской области поделились планом на предстоящую путину. Предварительно, количество подходов горбуши в этом году будет больше «неурожайного» 2022 года. Основные места подхода рыбы — реки Северо-Эвенского округа. Для организации любительского рыболовства решили выделить 194 т, а для промышленного — 6,7 тыс. т. Эти объемы первоначальные, они соответствуют среднемноголетним величинам. Они могут быть увеличены за счет резерва.

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