Более 600 т красной рыбы добыли приморские рыбаки с начала путины

По данным на 7 июля в Приморском крае в рамках стартовавшей на Дальнем Востоке лососевой путины рыбаки уже наловили 622 т красной рыбы, в том числе 614 т горбуши и 8 т симы. Информацию предоставили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Лососевая путина началась с 1 июня.

Лидер среди регионов по вылову снова стала Камчатка. Там добыли 5235 т лососевых, что составляет более половины (54%) от общего вылова. С начала путины выловлено 2338 т нерки, 2081 т горбуши, 549 т кеты, 254 т чавычи и 3 т симы.

В Хабаровском крае удалось добыть 2456 т лососевых, в том числе 2400 т горбуши, 14 т кеты и 2 т нерки, уточняет ИА PrimaMedia.

В 2023 году на Дальнем Востоке выловили 609 тыс. т лососевых. Это стало вторым показателем за всю историю наблюдений. Рекорд был установлен в 2018 году, когда добыли 676 тыс. т лососевых.

Ранее сообщалось, что в правительстве Магаданской области составили план на предстоящую путину. По прогнозам ученых количество подходов горбуши в этом году будет больше «неурожайного» 2022 года. Основные места подхода рыбы — реки Северо-Эвенского округа. Для организации любительского рыболовства решили выделить 194 т, а для промышленного — 6,7 тыс. т. Эти объемы первоначальные, они соответствуют среднемноголетним величинам. Они могут быть увеличены за счет резерва.