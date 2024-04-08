В Росрыболовстве рассказали о мировом рекорде по вылову

В России вырос оборот рыбных предприятий и налоговых отчислений в этой отрасли. В 2023 году в связи с повышением ставок сбора для рыбаков поступления в бюджет увеличились в 10 раз. Об этом стало известно 8 апреля на встрече Владимира Путина с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Кроме того, во время беседы обсуждались меры поддержки строительства судов на фоне западных санкций.

Что обсуждали на встрече

Российские рыбаки в 2023-м добыли рекордный за последние 30 лет улов — 5,3 млн т. Традиционный вид — минтай. Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал еще об одном успехе — судно под российском флагом выловило за год более 90 тыс. сардин. «Это мировой рекорд вообще среди всех судов», — отметил Шестаков.

Развивается и такое важное для РФ направление, как аквакультура. С 2013 года удалось в два раза нарастить объемы производства. Сейчас в рамках инвестиционных кредитов по линии Минсельхоза таким предприятиям оказывают поддержку.

Шестаков представил экономические показатели в целом по отрасли. По его словам, выросли оборот предприятий, налоговые поступления. Например, доход от аукционов по крабам составил 380 млрд рублей, часть из этих средств пошла на программу развития рыбохозяйственного комплекса. В 2023 году благодаря повышению ставок сбора для рыбаков доход бюджета увеличился в 10 раз. 80% от этого поступает в регионы.

Еще одно важное направление — модернизация АПК. Кроме того, активно развивается судостроение. Тем не менее Владимир Путин обратил внимание, что суда строятся с задержкой из-за санкций Запада. Глава Федерального агентства по рыболовству заверил, что сейчас налажены поставки из дружественных стран. «Если говорить о судах, то здесь мы продлили срок строительства, понимая, что есть сложности», — пояснил Шестаков. Президент РФ отметил, что суда не были сданы по независящим от строителей причинам. «Нужно только провести анализ соответствующий и решение принимать исходя из этого независимого и профессионального анализа», — подчеркнул Владимир Путин.