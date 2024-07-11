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СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СУ СКР РФ) по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело по факту массового отравления сотрудников птицефабрики. Об этом сообщает в четверг, 11 июля, ведомство в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 10 и 11 июля в местные медицинские учреждения были госпитализированы сотрудники местной птицефабрики. Им диагностировали стафилококковую инфекцию.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«В настоящее время следователями Следственного комитета проводится осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие, назначаются необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — проинформировали в СУ СКР РФ.

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Ранее, 10 июля, Тандинский районный суд Тувы приостановил деятельность лагеря «Чагытай» на 12 суток после отравления 46 детей. На данный момент продолжается эпидемиологическое расследование по факту пищевой интоксикации несовершеннолетних.

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