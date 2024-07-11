СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СУ СКР РФ) по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело по факту массового отравления сотрудников птицефабрики. Об этом сообщает в четверг, 11 июля, ведомство в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 10 и 11 июля в местные медицинские учреждения были госпитализированы сотрудники местной птицефабрики. Им диагностировали стафилококковую инфекцию.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
«В настоящее время следователями Следственного комитета проводится осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие, назначаются необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — проинформировали в СУ СКР РФ.
Ранее, 10 июля, Тандинский районный суд Тувы приостановил деятельность лагеря «Чагытай» на 12 суток после отравления 46 детей. На данный момент продолжается эпидемиологическое расследование по факту пищевой интоксикации несовершеннолетних.