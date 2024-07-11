В Японии девушка провела в открытом океане 36 часов

Девушка, которую унесло волнами во время купания от берега Японии, провела в открытом океане 36 часов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Береговая охрана сообщила, что 21-летняя гражданка КНР на надувном круге плавала на пляже Сирахама Охама с подругой и исчезла. В это время высота волн достигала 3 м. Друзья пропавшей сообщили об исчезновении девушки в полицию.

«Мы получили информацию около 19:55 8 июля (13:55 мск), после того как подруга женщины сообщила в ближайший магазин о ее исчезновении», — рассказал местный представитель береговой охраны Японии.

Позднее женщина была обнаружена у берегов префектуры Тиба, недалеко от Токио, добавила «Газета.Ru». По словам китаянки, ее унесло в море, и она не смогла вернуться на пляж, так как плавала с надувным кругом.

Вертолет береговой охраны доставил пострадавшую в больницу города Иокогама. У нее выявлены симптомы обезвоживания, однако госпитализация не потребовалась.

В январе прошлого года отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. По словам пострадавшего, во время шторма на его судне сломалось рулевое устройство и началось поступление воды, после чего он послал сигнал бедствия. Француз был доставлен в ближайший порт.