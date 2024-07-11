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Сюжет:

В Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры
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Фото: соцсети
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом глава ОВА не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Кроме того, по словам Федорова, в Васильевском районе ранен мужчина.

Министерство обороны России такую информацию не комментировало.

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Ранее, 10 июля, сообщалось, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали взрывы. Также по всей стране была объявлена воздушная тревога. В тот же день украинские СМИ рассказали, что взрывы произошли в Ровненской и Хмельницкой областях государства. Также корреспонденты издания «Зеркало недели» оповестили, что в местных пабликах была информация о перебоях подачи электричества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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