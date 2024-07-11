СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС

Прошедшая в июне встреча министров иностранных дел стран БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве в мире политикой США, что угрожает политическим интересам Соединенных Штатов. Об этом 11 июля пишет издание Newsweek.

В издании подчеркнули, что СМИ уделили много внимания саммиту «большой семерки» (G7) по Украине, но упустили из внимания встречу стран БРИКС, на которой министры иностранных дел государств — участников объединения встретились со своими коллегами из почти двух десятков стран Глобального Юга, а также другими партнерами.

«Это показало, что всё больше и больше стран недовольны политикой США, ищут альтернативы руководству Вашингтона и хотят стать частью тенденции дедолларизации», — говорится в материале.

Newsweek подчеркивает, что на встрече высокопоставленные дипломаты стран БРИКС и Глобального Юга говорили о необходимости создания новой архитектуры международной безопасности, управления и финансов, которая заменит нынешние системы, обслуживающие только интересы Запада. В рамках БРИКС проблемы и недовольства стран Глобального Юга находятся в центре внимания — такое редко случается на международных форумах, проводимых под руководством западных стран, отмечает издание.

«Долгое время США считали себя «незаменимой нацией». Однако многие страны в сегодняшнем многополярном мире считают, что гегемония США поддерживается путем запугивания и лицемерия. Они видят лицемерие в непримиримой позиции Вашингтона в отношении конфликтов в Газе и на Украине и чувствуют, что порядок, основанный на правилах, применим только к противникам Запада», — констатирует Newsweek.

Ранее, 4 июля, журнал Foreign Policy назвал будущее присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС событием, которое должно насторожить США. Авторы отметили, что страны Глобального Юга хотят вступить в объединение в целях устранить нарушения в выстроенном Вашингтоном мировом порядке, который ставит эти государства в невыгодное положение.

До этого, 25 июня, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас более 30 стран хотят присоединиться к БРИКС. В частности, глава МИД Малайзии Мохамад Хасан заявил в конце июня, что страна хочет вступить в организацию в 2025 году.

Международный форум городов стран БРИКС+ прошел в Казани 21 июня. В рамках события было подписано соглашение о создании Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+. Согласно ему, делиться опытом и работать над совместными проектами смогут теперь более 18 тыс. городов в 20 странах.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.