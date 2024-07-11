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Проба на Иране: зачем нужны соглашения о валютных свопах

Москва и Тегеран договорились обмениваться валютой ради обеспечения внешней торговли
Фото: АР/HASAN SARBAKHSHIAN
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Россия и Иран заключили соглашение о свопе в национальных валютах. В финансовых кругах двух стран говорят, что применение этого инструмента должно поспособствовать укреплению рубля и риала, а также исключению доллара из взаиморасчетов. Что такое валютный своп, почему он важен для международных расчетов и почему аналогичных соглашений пока не существует с другими дружественными России экономиками — в материале «Известий».

Что такое своп

Валютный своп представляет собой сделку, при которой участники обмениваются валютами с обязательством через некоторое время заключить обратную сделку. Курсы первой и второй части данной операции могут различаться, но они согласуются сторонами заранее, а не определяются рынком в данный конкретный момент. Своп-сделки может совершать кто угодно — от частных трейдеров на рынке до институциональных игроков и центральных банков.

Своп-линии центробанков — изобретение давнее, но широкое применение получило уже в XXI веке. Заставила нужда — глобальный финансовый кризис 2008 года.

Банковские карты «Мир»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мир и банковские системы разных стран столкнулись с острой нехваткой доллара США. Для того чтобы избежать полного коллапса европейской банковской системы и краха евро, Федеральная резервная система США и Европейский центробанк начали совершать обменные сделки, которые позволили ЕЦБ эмитировать привязанный к доллару «надежный» евро.

Похожие соглашения были заключены американцами с целой группой стран, от Австралии до Бразилии. Эти договоренности существовали как временные, но в 2010 году были продлены с некоторыми из этих игроков (ЕС, Япония, Великобритания, Канада, Швейцария) на неопределенный срок, поскольку ситуация на мировых финансовых рынках оставалась хотя и не кризисной, но напряженной.

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Активность Китая

С конца 2000-х годов этот инструмент стала активно применять КНР: первая такая сделка была совершена с Южной Кореей в 2008 году. В 2023-м суммарный объем своп-линий Народного банка Китая с зарубежными странами превысил 100 млрд юаней (около $13 млрд). Среди стран, пользующихся юаневыми свопами, не только ближайшие торговые партнеры Китая в Азии, но и государства с других континентов, например Аргентина и Бразилия.

Для КНР это в каком-то смысле стало выходом из дилеммы. С одной стороны, Пекин намерен постепенно интернационализировать юань, сделав его широко используемой валютой по всему миру.

Китайская валюта юань, купюра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но с другой, Китай по-прежнему осуществляет контроль над трансграничными потоками капитала, поскольку полная конвертируемость может грозить дестабилизацией национальной финансовой системы и ростом волатильности валютных курсов, что станет неприятным сюрпризом для национальных экспортеров. Двусторонние своп-линии данные риски минимизируют. Для стран, участвующих в трансакциях с Китаем, это хорошая возможность снизить зависимость от доллара и активнее использовать национальные валюты в расчетах, поскольку местные центробанки получают свободный доступ к большому объему юаней в любой момент времени.

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Повестка дедолларизации

Тема отказа от доллара стала особенно острой с 2022 года, когда арест российских резервов поставил под сомнение надежность доллара как валюты по умолчанию. Если ранее доллар считался нейтральным и был крайне удобен для осуществления сделок между третьими странами, то его использование в качестве оружия провоцирует поиск альтернатив. Но торговля в национальных валютах менее удобна, требует постоянного наличия того или иного средства платежа, что особенно остро проявляется в ситуациях, когда торговый баланс между теми или иными странами перекошен в ту или иную сторону.

Как объяснил научный сотрудник Центра Россия – ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Кирилл Черновол, валютные свопы могут использоваться центральными банками для доступа к ликвидности в иностранных валютах.

Центральный банк России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Для Банка России это может означать возможность предоставлять коммерческим банкам ликвидность в иранской валюте. А коммерческие банки, в свою очередь, смогут предоставлять займы для внешнеторговых сделок в риалах без необходимости заемщику обращаться на валютный рынок для проведения расчета с иранским контрагентом в национальной валюте, — пояснил он.

По словам аналитика «Финам» Александра Потавина, сделки валютного свопа являются одними из самых распространенных на финансовом рынке. Они наиболее часто используются в ситуациях, когда нужно обеспечить выполнение валютных платежей не через конвертацию валюты, а через долговую сделку.

— В этом году, столкнувшись с растущим дефицитом юаневой ликвидности, российские банки были вынуждены воспользоваться валютными свопами Центробанка в китайской валюте, чтобы удовлетворить свои потребности при совершении платежей. То есть всплеск интереса к свопам может указывать на то, что банкам просто не хватает валюты для взаимных расчетов, — указал эксперт.

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Расширение в рамках БРИКС

Для Ирана и России появление свопов стало самым логичным шагом, поскольку оба государства из-за санкций в значительной степени вытолкнуты из международной долларовой системы платежей. Между тем товарооборот растет, составляя около $4 млрд (2023 год был исключением, когда объемы торговли сократились). Тем не менее в общих объемах российской торговли это небольшой процент. В теории неплохо иметь подобные соглашения и с другими контрагентами в мировой торговле — прежде всего, с дружественными странами.

По словам Кирилла Черновола, на уровне БРИКС еще с 2014 года действует Договор о создании пула условных валютных резервов стран БРИКС, в котором предусмотрен механизм финансовой поддержки стран в форме валютных свопов.

— Однако трансакции своп, согласно этому договору, привязаны к доллару: одна страна БРИКС покупает у другой доллары за национальную валюту и обязуется сделать обратный выкуп также за доллары. Поскольку речь идет об операциях между центральными банками, рисков применения санкций в данном случае нет, — считает собеседник.

Экран с логотипом стран БРИКС
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Александр Потавин отметил, что Россия уже не может, как прежде, проводить валютные операции через систему SWIFT.

— Остаются только прямые расчеты, но для этого нужны в необходимых количествах рубли и риалы. Вот эту ликвидность и договорились предоставлять центробанки России и Ирана, — отмечает аналитик.

Он добавил, что схожую схему пробует применить Россия и в торговле с Индией.

— Одна из возможных мер для временной «расшивки» внешнеторгового дисбаланса — заключение соглашения о валютном свопе в рублях между Банком России и Резервным банком Индии. То есть такие своп-линии возникают, когда есть растущая потребность в совершении платежей в национальных валютах. Это повышает финансовую устойчивость и ликвидность системы расчетов, — заключил Потавин.

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