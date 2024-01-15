Курсовая розница: большинство импортеров электроники отказались от доллара и евро

Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Теперь гаджеты закупаются за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран, узнали «Известия». Это позволило избежать роста цен на технику, а в некоторых случаях и снизить ее стоимость. Ведь купить, обменять и перевести эти деньги, в отличие от платежных средств стран Запада, можно без проблем, а импортеры экономят на курсовых разницах. В перспективе закупки могут проводиться и в криптовалюте, рассказали участники рынка.

Валюту сдали, валюту приняли

Российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро. Об этом «Известиям» рассказал менеджер одного из производителей электроники. По его словам, в прошлом году практически все закупки поступающей в РФ электроники оплачивались китайскими и индийскими денежными знаками, а также валютами других развивающихся стран.

Опрошенные «Известиями» импортеры это подтверждают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сейчас в 99% случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг, — говорит один из них. — Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках.

Дистрибьютор diHouse отказался от евро и доллара в расчетах еще в 2022 году, утверждает его финансовый директор Жанна Романченко.

— В данный момент мы используем рубль, юань, дирхам и рупии. Помимо такого явного преимущества, как отсутствие возможности зависания платежа, это позволяет получить более интересные предложения по конвертации при расчетах. В результате выгоду извлекают и поставщик, и покупатель, для которого в конечной цене товара будет заложено меньше издержек, — отмечает она.

Это выгодно не только импортерам, но и покупателям. Система расчетов обеспечивает российский рынок востребованным товаром в принципе, добавляет источник, близкий к компании — партнеру нескольких производителей электроники.

В МТС отметили, что не отказались от доллара и евро, однако при расчетах используют и другую валюту, например юани. Главный тренд последних двух лет — рост операций в денежных единицах разных стран, сказал представитель компании.

— В развитии собственных импортных операций мы стремимся использовать наиболее оптимальные способы оплаты и задействовать мультивалютные договоры без использования в расчетах долларов и евро. Например, наши закупки происходят в рублях, юанях, дирхамах и других «мягких» валютах, — сообщили «Известиям» в «М.Видео-Эльдорадо».

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

По словам собеседника «Известий» в одной из компаний — производителей электроники, сейчас речь идет об оплате поставок не только в традиционных, фиатных валютах. Некоторые российские финансовые структуры в конце 2023 года начали предлагать дистрибьюторам свое посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте. Конкретные кредитные организации он назвать отказался.

По словам одного из участников рынка электроники, криптовалютой уже расплачиваются мелкие продавцы. Но он сомневается, что крупные ритейлеры перейдут на расчеты такого рода в ближайшее время — для этого нужна законодательная база.

О том, что импортеры начали отказываться от долларов и евро при расчетах за электронику, «Известиям» ранее рассказывали двое участников рынка электроники. По их оценкам, во II квартале 2023 года около 50% гаджетов было закуплено за юани. Зачастую это единственная возможность оплатить поставки быстро и без проблем, отметил один из них.

Валютное урегулирование

Отказ от долларов и евро со стороны оптовых покупателей техники действительно имеет место, их сложно купить в достаточных количествах внутри России и очень сложно перевести кому-либо за рубеж из-за санкций со стороны западных банков, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Экономия при использовании вместо них валют дружественных стран, в частности юаня, невелика — около 1%, но сам факт того, что стоимость закупок при смене расчетных валют не выросла, позитивен для продавцов и покупателей техники, отметил эксперт. К тому же эти деньги можно спокойно менять, переводить, потом снова конвертировать в доллары за пределами России — это позволяет избежать дефицита, сбоев в системе оплаты и логистике.

— Но главное в текущей ситуации даже не отказ от евро и доллара. Постепенно в трансграничных расчетах всё большую роль начинает играть рубль. Его можно конвертировать в другие финансовые активы, в нем можно хранить накопления, а потом спокойно тратить их. Доверие к рублю в целом укрепляет позиции России на международных рынках, — добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным Mobile Research Group, в 2023 году в РФ было продано 33,5 млн смартфонов против 31,5 млн годом ранее. Средний чек на эти устройства составил 24,9 тыс. рублей против 23,8 тыс. Но при этом цены на дорогие аппараты снижаются. Например, как выяснили «Известия», всего через месяц после появления на российских прилавках новейшего iPhone 15, официально не поставляемого в нашу страну, его стоимость в зависимости от модификации и объема памяти сократилась на 15–28%.

Падение цен на элитные модели смартфонов свидетельствует о высокой конкуренции между продавцами — ранее завоз аппаратов регулировали вендоры, после их ухода из России делать это некому, и каждый желающий завозит столько, сколько хочет и может продать, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

То, что цены по меньшей мере не растут, обеспечивается в том числе переходом на альтернативные валюты — возможность быстро расплатиться ими делает импорт предсказуемым и позволяет избежать дефицита, указывает он. Кроме того, рост цен отчасти сдерживает экономия на транзакционных издержках: у импортеров теперь нет необходимости конвертировать рубли в евро или доллары, а затем в другие валюты, резюмировал эксперт.