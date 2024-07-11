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В Рослесхозе рассказали о количестве задействованных на тушении лесных пожаров людей

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Тушением лесных пожаров по всей стране занимаются свыше 6 тыс. человек, рассказали «Известиям» в Рослесхозе. Всего с начала года по стране возникло около 5,1 тыс. лесных пожаров, сообщил «Известиям» начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. Площадь, пройденная огнем, по его словам, составляет 3,5 млн га.

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«Сегодня наиболее напряженная лесопожарная обстановка в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия) и Амурской области. Она сложная, но контролируемая», — сказал он.

Согласно аналитическим прогнозам Росгидромета, этот год может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, добавил Писаревский.

«Несмотря на это, за прошедшую неделю в 50 регионах страны было ликвидировано 533 лесных пожара на 328,3 тыс. га», — отметил он.

Сейчас, по словам начальника управления Рослесхоза, к тушению лесных пожаров по всей стране привлечено 6,3 тыс. человек, 724 единиц техники, 145 воздушных судов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё смогу: задымления из-за пожаров возникли в Забайкалье и на Амуре

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