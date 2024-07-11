Эксперты рассказали о российско-китайском лунном ядерном реакторе

«Известия» выяснили, что итоговые переговоры в Китае между российскими и китайскими специалистами, на которых будут обсуждать проект ядерной энергетической установки для Международной научной лунной станции, пройдут 12 июля.

Накануне события эксперты отрасли перечислили, какими характеристиками, по их мнению, может обладать лунный реактор. В частности, как пояснил профессор кафедры электронных измерительных систем НИЯУ МИФИ Владимир Решетов, установка будет работать на высокообогащенном топливе.

«Такое горючее уменьшит массу реактора. Если на Земле для производства электроэнергии на АЭС достаточно содержания изотопа урана-235 в топливе порядка 3–5%, то для лунной установки этот показатель может составить порядка 20%, как на земных исследовательских реакторах или на подводных лодках», — отметил ученый.

Он добавил, что другая сложная задача — это организация системы охлаждения жидкости или газа, который проходит через активную зону реактора и передает тепло на турбогенератор. Вероятно, конструкторы прибегнут к капельной системе с жидким металлическим теплоносителем.

Вместе с тем известные мобильные реакторы громоздкие. Поэтому нужна модульная конструкция, чтобы доставлять установку по частям и собирать ее на Луне. При этом монтаж лучше выполнять с помощью автоматов, чтобы не подвергать опасности людей.

«Ядерные технологии — будущее космонавтики. При освоении планет и других небесных тел неизбежно будут задействованы техника и оборудование, которые потребляют значительное количество энергии. Соответственно, для них понадобятся мощные источники, которые не зависят от солнечного света», — поделился мнением директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Он объяснил, что мощный источник питания на Луне нужен для долговременных пилотируемых экспедиций. Также он даст возможность технике и оборудованию функционировать в течение долгой лунной ночи. На начальном этапе потребности лунной станции оцениваются в несколько десятков киловатт.

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Доложите установку: каким будет российско-китайский лунный ядерный реактор