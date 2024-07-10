МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова

МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Это следует из базы розыска МВД России.

«Боголюбов Геннадий Борисович. 20.01.1962. Разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

Статья Уголовного кодекса РФ, по которой разыскивается Боголюбов, не указана.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, бизнесмен в конце июня мог незаконно выехать в Польшу.

«Установлено, что Боголюбов выехал по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося на Украине и страну не покидавшего», — проинформировала «Страна.ua».

Сообщается, что польским пограничникам бизнесмен предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины.

Ранее СМИ уже писали, что Боголюбов давно пытался покинуть Украину, так как опасался ареста по делу, по которому проходит его бизнес-партнер Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

Ранее, 5 марта, суд в РФ обратил имущество Коломойского в доход государства. Следствием установлено, что Коломойский и связанные с ним лица осуществляли экстремистскую деятельность и финансировали вооруженные формирования Украины.

Суд в Казани 2 ноября 2022 года заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).