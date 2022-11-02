Суд в Казани заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова

Вахитовский районный суд Казани 2 ноября заочно арестовал украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщила пресс-служба суда, сообщение которой приводит Telegram-канал телеканала «Татарстан 24».

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский и Боголюбов вместе с Александром Ярославским и председателем правления ЗАО «Укртатнафта» Павлом Овчаренко присвоили нефть в количестве более 800 тыс. т на общую сумму более $400 млн.

Сырье была поставлено ПАО «Татнефть» по трубопроводу в резервуары нефтеперерабатывающего завода «Укртатнафты», расположенного в Полтавской области Украины, говорится в сообщении суда.

При вынесении решения судом были учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, а также доводы следователя о том, что обвиняемые находятся в международном розыске.

24 февраля 2021 года Высокий суд Лондона отклонил иск «Татнефти» на $294 млн к Коломойскому и Боголюбову. Иск был подан за ущерб, причиненный при поставках нефти «Укртатнафте» в 2009 году. В решении суда утверждалось, что срок исковой давности истек.

В 2016 году суд Лондона заморозил зарубежные активы Коломойского по иску от компании «Татнефть». Под арестом оказалась французская вилла бизнесмена, расположенная на территории площадью 1 га, и еще более 20 га земли во Франции.