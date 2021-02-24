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Суд Лондона отказал «Татнефти» в иске к Коломойскому и Боголюбову

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Высокий суд Лондона отклонил иск «Татнефти» на $294 млн к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и другим. Это следует из материалов инстанции 24 февраля.

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Иск был подан за ущерб, причиненный при поставках нефти «Укртатнафте» в 2009 году.

«Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности «Татнефти» истек», — приводит ТАСС решение суда.

Отмечается, что норма не была отклонена как несовместимая с английским публичным порядком.

В «Татнефти» назвали подход суда предвзятым и односторонним. В решении не дана оценка ряду фундаментальных вопросов, которые были поставлены перед судом. Речь идет о факте хищения денег, принадлежащих компании, тем более что ответчики косвенно признали участие в нем, отметили в «Татнефти».

Компания изучает возможность подачи апелляции на решение суда и другие меры по взысканию похищенных средств.

В 2016 году суд Лондона заморозил зарубежные активы Коломойского по иску от компании «Татнефть». Под арестом оказалась французская вилла бизнесмена, расположенная на территории площадью 1 га, и еще более 20 га земли во Франции.

«Татнефть» подала иск против украинских бизнесменов в конце марта в Великобритании. По версии истца, в 2009 году бизнесмены присвоили себе деньги за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ («Укрнафта»), которые причитались «Татнефти». Ущерб был оценен в $334,1 млн.

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