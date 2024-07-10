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Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора

Психолог Смолярчук: в вопросе достигаторства нужно пределить, для чего оно нужно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как избавиться от синдрома достигатора.

В беседе с «Радио 1» в среду, 10 июля, специалист отметила, что люди-достигаторы существовали во все времена, всегда что-то доказывали, только отличались друг от друга социальной средой.

По словам психолога, в вопросе достигаторства нужно подумать, для чего оно нужно, и, исходя из ответа, сформулировать определенные задачи, которые не приведут к физическому и моральному опустошению.

«Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане — это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь», — разъяснила психолог.

Она добавила, что прежде всего следует разобраться с промежуточными задачами.

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