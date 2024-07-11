Травматолог перечислил способы предотвратить падения детей из окон

Наилучшим средством профилактики падения детей из окон квартир станет установка специальных ограничителей, которые не позволят открыть окно достаточно широко, чтобы туда поместился ребенок. Об этом 11 июля рассказал «Известиям» заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

«Другой вариант — никогда не держать окна открытыми нараспашку, но в этом случае есть риск, что дети сделают это сами», — отметил травматолог.

Врач обратил внимание, что подросткам необходимо объяснять опасность нахождения рядом с открытым окном. По его словам, всегда есть риск потерять сознание из-за теплового удара или утратить равновесие и выпасть.

Повреждения, полученные человеком в результате падения с высоты, называются кататравмой. Как правило, это очень тяжелые травмы и число выживших не превышает 20%, предупредил он.

По его словам, наибольшую опасность представляет летний сезон, поскольку из-за жары люди часто держат окна открытыми нараспашку. Чаще всего причиной падения у детей в возрасте от 1,5 до 5–6 лет является наличие мнимой безопасности — москитная сетка кажется им достаточным препятствием, на которое можно опереться. Но она не может удержать вес ребенка и вместе с ним выпадает из окна.

Дети старшего возраста падают с высоты при попытках помыть окна, или сидении на подоконниках, уточнил врач.

«Тяжесть кататравмы всегда достаточно высокая, она сопровождается повреждением целого ряда органов и систем: головы, опорно-двигательного аппарата, ушибами внутренних органов. На состояние пациента сильно влияет повреждение костей таза, которое значимо повышает риск травматического шока», — продолжил эксперт.

Саутенко добавил, что тяжесть травмы, полученной при падении, напрямую зависит от высоты, но если ребенок падает головой вниз, то травма может быть смертельной и при небольшой высоте.

Ранее, 10 июля, четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Ангарске (Иркутская область). Пострадавшая госпитализирована.

До этого, 8 июля, в Нижнем Новгороде трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома и погиб.