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Четырехлетняя девочка пострадала при падении из окна в Ангарске

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Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Ангарске (Иркутская область). Пострадавшая госпитализирована.

Инцидент произошел днем 9 июля. По данным ИА IrkutskMedia, в квартире на втором этаже трое детей находились под присмотром 31-летнего сожителя их матери. Мужчина отвлекся на младшего ребенка и не заметил, что девочка забралась на подоконник на кухне и упала из открытого окна.

Девочка доставлена в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия и даст оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.

В Нижнем Новгороде ребенок 2021 года рождения выпал из окна на шестом этаже. При падении малыш погиб.

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