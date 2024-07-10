Четырехлетняя девочка пострадала при падении из окна в Ангарске
Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Ангарске (Иркутская область). Пострадавшая госпитализирована.
Инцидент произошел днем 9 июля. По данным ИА IrkutskMedia, в квартире на втором этаже трое детей находились под присмотром 31-летнего сожителя их матери. Мужчина отвлекся на младшего ребенка и не заметил, что девочка забралась на подоконник на кухне и упала из открытого окна.
Девочка доставлена в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия и даст оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.
В Нижнем Новгороде ребенок 2021 года рождения выпал из окна на шестом этаже. При падении малыш погиб.