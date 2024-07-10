Sky News сообщил о задержании подозреваемого в расстреле из арбалета семьи комментатора

В Великобритании полиция задержала подозреваемого в расстреле из арбалета семьи спортивного комментатора. Об этом 10 июля сообщил канал Sky News.

«Кайл Клиффорд из Энфилда задержан после смерти трех женщин в Буши, Хартфордшир. Это были жена и две дочери ведущего гонок BBC и Sky Джона Ханта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после задержания 26-летний Клиффорд был направлен в больницу.

Убийство произошло накануне. Как сообщила газета The Daily Mail, жертвами оказались две дочери (25 и 28 лет) и жена (61 год) известного спортивного ведущего. Он обнаружил их ранеными, вернувшись домой. В полиции также сообщили, что перед убийством женщины были связаны.

На место были направлены экстренные службы, включая вертолеты скорой помощи. По некоторым данным, нападавший, который скрылся с места преступления, был экс-бойфрендом одной из девушек.