Недалеко от Лондона трех женщин застрелили из арбалета
Накануне, 9 июля, недалеко от Лондона — в городе Буши в графстве Хартфордшир — неизвестный открыл стрельбу из арбалета. В результате происшествия погибли три женщины, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, жертвами оказались две дочери (25 и 28 лет) и жена (61 год) известного спортивного ведущего Джона Ханта. Он обнаружил их ранеными, вернувшись домой.
На место преступления были направлены три машины скорой помощи, а также службы быстрого реагирования, включая вертолеты скорой помощи. Подозреваемый в убийстве 26-летний Кайл Клиффорд скрылся с места преступления. По некоторым данным, нападавший был экс-бойфрендом одной из девушек.
В полиции предупреждают, что мужчина всё еще может быть вооружен. Начальник полиции Хартфордшира Джон Симпсон, выступая в прямом эфире, обратился напрямую к Клиффорду.
«Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с нами», — сказал Симпсон.
29 июня в Сербии неизвестный мужчина ранил из арбалета в шею полицейского, который дежурил у посольства Израиля. После инцидента нападавший был ликвидирован. Полицейский в целях самообороны применил оружие, и нападавший скончался от полученного ранения. Пострадавшего сотрудника жандармерии экстренно доставили в реанимацию.