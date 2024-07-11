Всему глава: спрос на книжные сериалы в России вырос почти в шесть раз
Литературные сериалы, предполагающие публикацию книг по главам, стали одним из главных трендов в России. В этом году они в шесть раз популярнее, чем в прошлом. Сериальный формат — ключевой драйвер развития самиздата, однако в этом поле помимо независимых digital-авторов работают и топовые Сергей Лукьяненко, Алексей Сальников, Вера Богданова, Ислам Ханипаев. «Известия» разбираются, что это за формат, почему он так популярен и какие у него перспективы.
Сами себе авторы
Сегодня самиздат — это не подпольный выпуск литературы, как это было в СССР, а легальный инструмент продвижения начинающих писателей. Если раньше авторы несли свои произведения в «Роман-газету» или «Известия», то сейчас для этого есть книжные онлайн-сервисы. Пять лет назад «Литрес» запустил свой проект «Черновики», позволяющий публиковать произведения отдельными главами, как сериал, а резкий всплеск интереса к этому формату зафиксировал в 2024 году: в январе – апреле продажи книг по главам выросли в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 2,8 раза превысили показатели всего прошлого года. Самыми популярными черновиками в этот промежуток стали «Звездная кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева, «Совершенные. Тайны Пантеона» Марины Суржевской и «Искажающие реальность – 12» Михаила Атаманова.
— По итогам января – апреля 2024 года на сериальный формат пришлось около 10% всех проданных книг в сервисе «Литрес». Положительная динамика наблюдается и в отношении бесплатных черновиков, с помощью которых digital-авторы могут знакомить аудиторию сервиса со своим творчеством, в дальнейшем переводя читателей в платных потребителей контента: количество скачиваний в апреле 2024 года увеличилось на 167% по сравнению с январем, — рассказал «Известиям» генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.
Сейчас у «Литрес» почти 9 тыс, черновиков, 2 тыс. из которых вышло за последний год. Чаще всего сериальный формат выбирают создатели фэнтези и фантастики, в том числе топовые digital-авторы Андрей Васильев, Серж Винтеркей и Макс Глебов. У платформы «Литнет» это еще и любовные и эротические романы, а «Букмейт» делает ставку на триллеры и детективы.
Андрей Васильев — самый продаваемый писатель на «Литрес» в 2023 году, потеснивший завсегдатая книжных рейтингов Сергея Лукьяненко, — видит в сериальном формате лишь преимущества. К слову, к тренду примкнул и сам Лукьяненко — его роман «Прыжок» выходил в электронном виде по мере работы писателя над книгой.
— Здесь можно показывать читателю развитие героя не сжато, а развернуто. В соло-книгах это делать сложнее. Во-вторых, так просто удобнее: без суеты, без спешки, обживаешься в придуманном тобой мире, открываешь и себе, и читателям его новые грани. Что до коммуникации — она не зависит от сериальной подачи или соло. Читателю либо нравятся твои книги, либо нет, — сказал «Известиям» Васильев.
Литературные сериалы автор считает наиболее актуальным форматом, поскольку в эре онлайн-сериалов живет сейчас весь мир. Еще одно преимущество — возможность обезопасить себя от пиратства. Скачать черновики нельзя, читать их можно только на сайте или в приложении. Сам Васильев подписан на сериалы писателя-фантаста Дема Михайлова — основоположника жанра ЛитРПГ в России — и Макса Глебова.
Плюсы и минусы
Высокий интерес к книжным сериалам и платформы, и писатели связывают доступностью, интерактивностью и более широкими возможностями для авторских экспериментов. Некоторые пишут книгу целиком и выкладывают по главам, другие публикуют черновики в процессе написания. Редактор «Литнета» Анастасия Тугова еще одним важным плюсом называет экономичность.
— Авторы активно прислушиваются к обратной связи читателей и могут корректировать сюжет в зависимости от их реакций и пожеланий. Мгновенный фидбэк — писатели получают быструю обратную связь, что помогает улучшить качество произведения. А еще книги в процессе написания стоят дешевле завершенных произведений, — сказала она «Известиям».
Из минусов такого формата Тугова выделяет непредсказуемость автора и его зависимость от аудитории. Кто-то может не завершить книгу или нарушить график публикаций. Кроме того, нередко авторы могут слишком сильно ориентироваться на отзывы читателей, что влияет на творческую свободу.
«Букмейт», в свою очередь, подчеркивает, что книжный сериал — это не просто разбитая на главы книга. Внутренняя динамика и сторителлинг такого текста отличаются — эпизоды должны быть цельными внутри. Поэтому их авторы специально пишут текст под такой формат, учитывая его особенности на старте. Согласно политике сервиса, книжный сериал публикуется на платформе, если он уже написан до конца.
— Мы следим, чтобы к моменту релиза у автора уже был полностью готовый текст, так что пользователи гарантированно получили всю историю с логичным завершением, — подчеркнули представители сервиса.
Пока у «Букмейта» девять книжных сериалов. Среди них произведения уже зарекомендовавших себя на рынке писателей со своей аудиторией: «Когната» Алексея Сальникова, «Луна 84» Ислама Ханипаева, «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой. Кроме того, «Букмейт» совместно с издательством «Редакция Елены Шубиной» выпускает бумажную серию «Продолжение следует», в которой в том числе выходят и тексты, написанные под сериальный формат.
— Различий в работе я не делаю, но в случае сериала всегда заранее продумываю, как это будет звучать. Будучи аудиалом, я хорошо понимаю, какой мы произведем эффект на слушателя, когда произойдет тот самый сюжетный поворот. Для написания сериала важно понимание, где закончится один эпизод и начнется другой. Нужно уметь вставить клиффхэнгер (художественный прием, когда герой сталкивается со сложной дилеммой, но в этот момент повествование обрывается, оставляя развязку открытой до появления продолжения. — «Известия»), но и не забывать про ответственность — ты не имеешь никакого права разочаровать слушателя в конце, — прокомментировал Ислам Ханипаев.
Денежный вопрос
По мнению писателя Олега Роя, который также публиковал свои произведения по главам, всплеск интереса к книжным сериалам связан с банальным отсутствием времени на чтение больших романов. «Как правило, иногда на читателей пугающе воздействует огромное количество страниц. А здесь это как рыболовный крючок, который закидываешь и ждешь — клюнет или не клюнет. Обычно дальше остаются те, кому интересно так или иначе прочитать роман до конца, путешествуя от главы до главы», — полагает писатель.
Это подтверждают и в «Литрес». По данным опроса, проведенного в июне среди digital-авторов (результаты имеются в распоряжении «Известий), среди основных преимуществ сериального формата респонденты выделили удержание внимание читателя за счет выкладки по главам (72%). 57% опрошенных указали на возможность получить оперативную обратную связь (57%) и скорректировать текст в соответствии с запросами аудитории (48%). 35% респондентов считают публикацию книг по главам хорошим способом защиты от пиратства. Кроме того, 72% авторов уверены, что выкладка книг по главам открывает для них возможности большего заработка.
Например, пользователи «Литнета» покупают доступ к книге один раз (стоимость подписки на книгу варьируется от 99 до 200 рублей). Автор получает 50% дохода от неэксклюзивной подписки и 70% от эксклюзивной. Также пользователи могут оставлять денежные пожертвования авторам — донаты — через функционал наград. На «Литрес» читатель платит за один артикул книги, которая считается платным черновиком, — это не подписка. После выхода последней главы черновик становится полноценной книгой, которая продается, как и все остальные книги в «Литрес» — поштучно, либо через подписные модели.
При этом имена крупных российских писателей среди авторов книжных сериалов все еще — капля в море. Литературный критик Наталья Ломыкина считает, что для них в этом нет необходимости.
— Крупный писатель не настолько заинтересован в еженедельной поддержке интереса к своему произведению. Большому писателю гораздо удобнее работать в темпе, который он сам выбрал. Ему достаточно издателя, который торопит. Площадки довольно жестко ставят сроки, потому что у них есть график выхода эпизодов. К этому готовы не все. Авторам интеллектуальной прозы важно, чтобы читатель воспринял текст целиком, а не фрагментарно. Скажем, роман идей по эпизоду в неделю восприниматься не будет. Кроме того, большие романисты не станут перекраивать сюжет и динамику своего произведения в угоду законам сериала. С большим трудом могу себе представить Леонида Юзефовича, который напишет аудиосериал. Хотя, уверена, если ему поставить такую задачу, он с ней справится, — добавила критик.
В целом эксперты сходятся в том, что опыт книжных сериалов продвигает чтение, расширяет аудиторию, влияет на прибыль авторов и за счет прогрева интереса работает на бумажные издания. Нередко судьба аудио- и цифровых книжных сериалов заканчивается в бумажном переплете на полке книжных магазинов. Из инструмента продвижения начинающих авторов книжные сериалы становятся удачной бизнес-стратегией для писателей.