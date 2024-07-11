Всему глава: спрос на книжные сериалы в России вырос почти в шесть раз

Литературные сериалы, предполагающие публикацию книг по главам, стали одним из главных трендов в России. В этом году они в шесть раз популярнее, чем в прошлом. Сериальный формат — ключевой драйвер развития самиздата , однако в этом поле помимо независимых digital-авторов работают и топовые Сергей Лукьяненко, Алексей Сальников, Вера Богданова, Ислам Ханипаев. «Известия» разбираются, что это за формат, почему он так популярен и какие у него перспективы.

Сами себе авторы

Сегодня самиздат — это не подпольный выпуск литературы, как это было в СССР, а легальный инструмент продвижения начинающих писателей. Если раньше авторы несли свои произведения в «Роман-газету» или «Известия», то сейчас для этого есть книжные онлайн-сервисы. Пять лет назад «Литрес» запустил свой проект «Черновики», позволяющий публиковать произведения отдельными главами, как сериал, а резкий всплеск интереса к этому формату зафиксировал в 2024 году: в январе – апреле продажи книг по главам выросли в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 2,8 раза превысили показатели всего прошлого года. Самыми популярными черновиками в этот промежуток стали «Звездная кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева, «Совершенные. Тайны Пантеона» Марины Суржевской и «Искажающие реальность – 12» Михаила Атаманова.

Фото: Getty Images

— По итогам января – апреля 2024 года на сериальный формат пришлось около 10% всех проданных книг в сервисе «Литрес». Положительная динамика наблюдается и в отношении бесплатных черновиков, с помощью которых digital-авторы могут знакомить аудиторию сервиса со своим творчеством, в дальнейшем переводя читателей в платных потребителей контента: количество скачиваний в апреле 2024 года увеличилось на 167% по сравнению с январем, — рассказал «Известиям» генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.

Сейчас у «Литрес» почти 9 тыс, черновиков, 2 тыс. из которых вышло за последний год. Чаще всего сериальный формат выбирают создатели фэнтези и фантастики, в том числе топовые digital-авторы Андрей Васильев, Серж Винтеркей и Макс Глебов . У платформы «Литнет» это еще и любовные и эротические романы, а «Букмейт» делает ставку на триллеры и детективы.

Андрей Васильев — самый продаваемый писатель на «Литрес» в 2023 году, потеснивший завсегдатая книжных рейтингов Сергея Лукьяненко, — видит в сериальном формате лишь преимущества. К слову, к тренду примкнул и сам Лукьяненко — его роман «Прыжок» выходил в электронном виде по мере работы писателя над книгой.

— Здесь можно показывать читателю развитие героя не сжато, а развернуто. В соло-книгах это делать сложнее. Во-вторых, так просто удобнее: без суеты, без спешки, обживаешься в придуманном тобой мире, открываешь и себе, и читателям его новые грани. Что до коммуникации — она не зависит от сериальной подачи или соло. Читателю либо нравятся твои книги, либо нет, — сказал «Известиям» Васильев.

Фото: Сергей Лукьяненко

Литературные сериалы автор считает наиболее актуальным форматом, поскольку в эре онлайн-сериалов живет сейчас весь мир. Еще одно преимущество — возможность обезопасить себя от пиратства . Скачать черновики нельзя, читать их можно только на сайте или в приложении. Сам Васильев подписан на сериалы писателя-фантаста Дема Михайлова — основоположника жанра ЛитРПГ в России — и Макса Глебова.

Плюсы и минусы

Высокий интерес к книжным сериалам и платформы, и писатели связывают доступностью, интерактивностью и более широкими возможностями для авторских экспериментов . Некоторые пишут книгу целиком и выкладывают по главам, другие публикуют черновики в процессе написания. Редактор «Литнета» Анастасия Тугова еще одним важным плюсом называет экономичность.

— Авторы активно прислушиваются к обратной связи читателей и могут корректировать сюжет в зависимости от их реакций и пожеланий. Мгновенный фидбэк — писатели получают быструю обратную связь, что помогает улучшить качество произведения. А еще книги в процессе написания стоят дешевле завершенных произведений, — сказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Из минусов такого формата Тугова выделяет непредсказуемость автора и его зависимость от аудитории. Кто-то может не завершить книгу или нарушить график публикаций. Кроме того, нередко авторы могут слишком сильно ориентироваться на отзывы читателей, что влияет на творческую свободу.

«Букмейт», в свою очередь, подчеркивает, что книжный сериал — это не просто разбитая на главы книга. Внутренняя динамика и сторителлинг такого текста отличаются — эпизоды должны быть цельными внутри . Поэтому их авторы специально пишут текст под такой формат, учитывая его особенности на старте. Согласно политике сервиса, книжный сериал публикуется на платформе, если он уже написан до конца.

— Мы следим, чтобы к моменту релиза у автора уже был полностью готовый текст, так что пользователи гарантированно получили всю историю с логичным завершением, — подчеркнули представители сервиса.

Пока у «Букмейта» девять книжных сериалов. Среди них произведения уже зарекомендовавших себя на рынке писателей со своей аудиторией: «Когната» Алексея Сальникова, «Луна 84» Ислама Ханипаева, «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой. Кроме того, «Букмейт» совместно с издательством «Редакция Елены Шубиной» выпускает бумажную серию «Продолжение следует», в которой в том числе выходят и тексты, написанные под сериальный формат.

Фото: Ислам Ханипаев

— Различий в работе я не делаю, но в случае сериала всегда заранее продумываю, как это будет звучать. Будучи аудиалом, я хорошо понимаю, какой мы произведем эффект на слушателя, когда произойдет тот самый сюжетный поворот. Для написания сериала важно понимание, где закончится один эпизод и начнется другой. Нужно уметь вставить клиффхэнгер (художественный прием, когда герой сталкивается со сложной дилеммой, но в этот момент повествование обрывается, оставляя развязку открытой до появления продолжения. — «Известия»), но и не забывать про ответственность — ты не имеешь никакого права разочаровать слушателя в конце, — прокомментировал Ислам Ханипаев.

Денежный вопрос

По мнению писателя Олега Роя, который также публиковал свои произведения по главам, всплеск интереса к книжным сериалам связан с банальным отсутствием времени на чтение больших романов. «Как правило, иногда на читателей пугающе воздействует огромное количество страниц. А здесь это как рыболовный крючок, который закидываешь и ждешь — клюнет или не клюнет . Обычно дальше остаются те, кому интересно так или иначе прочитать роман до конца, путешествуя от главы до главы», — полагает писатель.

Фото: Вера Богданова

Это подтверждают и в «Литрес». По данным опроса, проведенного в июне среди digital-авторов (результаты имеются в распоряжении «Известий), среди основных преимуществ сериального формата респонденты выделили удержание внимание читателя за счет выкладки по главам (72%). 57% опрошенных указали на возможность получить оперативную обратную связь (57%) и скорректировать текст в соответствии с запросами аудитории (48%) . 35% респондентов считают публикацию книг по главам хорошим способом защиты от пиратства. Кроме того, 72% авторов уверены, что выкладка книг по главам открывает для них возможности большего заработка.

Например, пользователи «Литнета» покупают доступ к книге один раз (стоимость подписки на книгу варьируется от 99 до 200 рублей). Автор получает 50% дохода от неэксклюзивной подписки и 70% от эксклюзивной. Также пользователи могут оставлять денежные пожертвования авторам — донаты — через функционал наград. На «Литрес» читатель платит за один артикул книги, которая считается платным черновиком, — это не подписка. После выхода последней главы черновик становится полноценной книгой, которая продается, как и все остальные книги в «Литрес» — поштучно, либо через подписные модели.

При этом имена крупных российских писателей среди авторов книжных сериалов все еще — капля в море. Литературный критик Наталья Ломыкина считает, что для них в этом нет необходимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Крупный писатель не настолько заинтересован в еженедельной поддержке интереса к своему произведению. Большому писателю гораздо удобнее работать в темпе, который он сам выбрал. Ему достаточно издателя, который торопит. Площадки довольно жестко ставят сроки, потому что у них есть график выхода эпизодов. К этому готовы не все . Авторам интеллектуальной прозы важно, чтобы читатель воспринял текст целиком, а не фрагментарно. Скажем, роман идей по эпизоду в неделю восприниматься не будет. Кроме того, большие романисты не станут перекраивать сюжет и динамику своего произведения в угоду законам сериала. С большим трудом могу себе представить Леонида Юзефовича, который напишет аудиосериал. Хотя, уверена, если ему поставить такую задачу, он с ней справится, — добавила критик.