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Сам себе автор: независимые писатели в 2023 году потеснили «издательских»

На некоторых площадках объем продаж их книг увеличился более чем на 30%
Фото: Getty Images/stack of books
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В ушедшем 2023 году «Прыжок» Сергея Лукьяненко уступил автору самиздата Андрею Васильеву. Его успех насчитывает более 264 тыс. проданных экземпляров, узнали «Известия». Книга «Край неба» взлетела на первое место рейтинга «Литрес», а роман «Время выбора» вошел в топ-10 новинок ушедшего года. Авторы в разных рейтингах отличаются, но общий тренд понятен — и в 2024 году он только усилится. «Известия» узнали, кого еще из диджитал-писателей читают россияне и почему самиздат становится всё популярнее.

А в топе кто?

Андрей Васильев пишет в жанре ЛитРПГ. Он занялся литературой в 2013 году, а спустя 10 лет стал самым продаваемым автором на площадке. Это место он держит с 2022-го, а в прошлом году опередил новинку Сергея Лукьяненко «Прыжок».

Интерес аудитории к книгам диджитал-авторов растет на протяжении последних нескольких лет, об этом свидетельствуют и наши топы продаж, и в целом цифры по рынку. Спрос формируют читатели: первые позиции на «Литрес» регулярно занимают авторы самиздата. В некоторых жанрах, таких как любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult, они составляют ядро продаж, — рассказал «Известиям» гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев.

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Фото: Литрес

В сравнении с 2022-м имена диджитал-звезд довольно сильно изменились: из «старичков» в пятерке лидеров-2023 остались только Андрей Васильев, Макс Глебов (фантастика) и Михаил Атаманов (фантастика, ЛитРПГ). Глебов занимал второе место в 2022 году. Атаманов свое пятое место спустя год не покинул. А вот Марина Суржевская (фэнтези, любовные романы) и Матильда Старр (любовные романы и детская литература) вылетели из топ-5 за 2022 год. Примечательно, что две книги Старр — «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт» и «Школа чернокнижников. Железная корона» — всё равно входят в пятерку лидеров по количеству проданных экземпляров.

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Зато у Rideró цифры другие. Аудитория на эту площадку идет за нон-фикшн, а не за художественной литературой, и в 2023 году в топах продаж удержали свои места книги Романа Савина (писатель и специалист по тестированию), Александры Метельниковой и Андрея Афонина (оба психологи и коучи). Также вышли вперед книги врача Елены Кеменовой «Кардинальное исцеление» и двукратного чемпиона мира по спортивной гимнастике, заслуженного мастера спорта СССР Алексея Тихоньких «Мы были советскими спортсменами».

На старейших интернет-платформах Стихи.ру и Проза.ру для размещения собственного творчества (что называется, еще до того, как самиздат стал мейнстримом) цифры тоже солидные. По состоянию на 8 января 2024 года поэзию на Стихи.ру публикует 911 тыс. пользователей, здесь на первом месте рейтинга «В шелках зари» Татьяны Корбут, на втором — «Сказочные мгновения» автора Жюр22, на третьем — «В любви преград не существует» Ивана Терехина.

девушка ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Произведения на Проза.ру пишут 328 тыс. авторов, и тут в тройке лидеров «За лопатой» Александра Скрыпника, «Афоризмы-размышлизмы-127» пользователя Реймен и «Как поймать свое счастье?» Игоря Левашова. «Известия» направили запрос в Российский союз писателей, который руководит сервисами.

Сами с усами

В сравнении с 2022 годом, в 2023-м количество диджитал-авторов сервиса «Литрес» выросло на 22%, а их продажи — на 16%, рассказали «Известиям» в пресс-службе площадки. В свою очередь, в Rideró посчитали: в 2023 году на сервисе зарегистрированы 86 123 новых пользователя, это прирост на 12% к 2022 году. Всего же на платформе издательского холдинга зарегистрировано более 765 тыс. человек.

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— Мало того что у нас прирастает количество новых пользователей системы Rideró, так и явно увеличивается число авторов, издавших в 2023 году уже вторую и третью книги. Это объясняется не только стремлением к самовыражению всё большего количества людей, но и востребованностью произведений независимых авторов. За 2023 год у нас объем продаж книг независимых авторов увеличился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, — отметила исполнительный директор холдинга Rideró Эвелина Логунова.

девушка с книгой
Фото: РИА Новости/Александр Кожохин

Мнению коллеги вторит и Сергей Анурьев. Он отмечает, что для авторов самиздат — это простой и быстрый способ выйти на охватную аудиторию цифровых книг. И в следующем году самиздат останется одним из ключевых драйверов рынка.

Раньше автору было приоритетно продвижение, которое он получал от издательств, появление в СМИ, на ТВ, но сейчас он находит аудиторию в интернете и сам с ней общается, без посредников. Многие диджитал-авторы непубличны, им это не нужно, в том числе в силу специфики жанров. Но это не мешает им создавать востребованный контент, находить своего читателя и хорошо продаваться, — объяснил эксперт.

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Причины не только в уходе зарубежных писателей с рынка

Как писали «Известия», доля российских авторов на рынке сильно выросла. Отчасти это вновь связано с самостоятельной публикацией своих книг и всеобщей демократизацией письма, отмечал шеф-редактор «Букмейта» Константин Мильчин. По мнению Андрея Васильева, диджитал-авторы с каждым годом всё больше расширяют зону своего влияния на рынке именно из-за цифровых технологий, которые сократили путь книги от автора к читателю.

писатель
Фото: Getty Images/Ugur Karakoc

Самиздат, который еще 10 лет назад воспринимался многими как некая творческая любительская забава, прямо на наших глазах превращается в мощный сектор развлекательной индустрии — со своими правилами, игроками, лидерами и звездами. И это очень здорово, как по мне, — поделился автор.

Вряд ли в 2024 году интерес к такой форме публикаций ослабеет. В конце концов, издательства не могут работать на таких скоростях, как независимые авторы. К тому же самиздат берет многообразием узкоспециализированных тематик, печатать которые крупным издательствам попросту неинтересно. Кроме того, зарубежные новинки в России стали появляться медленнее и реже — поэтому за новым для себя контентом читатель вновь обратится к диджитал-авторам.

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