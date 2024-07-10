Молдавия не присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС

Молдавия не присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 10 июля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к настоящему решению Совета [ЕС]», — говорится в заявлении.

При этом обычно к санкционному решению присоединяется и Молдавия.

14-й пакет санкций был принят 24 июня. В него вошли ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом он касается только реэкспорта в третьи страны через ЕС, а к импорту он не относится. Кроме того, новый список рестрикций включил в себя и компании из третьих стран, которые якобы содействуют РФ в обходе ограничений. Также одновременно введены санкции против 116 физических и юридических российских лиц.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции незаконными. По его словам, это обоюдоострые ограничения, которые бумерангом бьют по тем странам, которые их вводят. Он отметил, у России уже наработан опыт по минимизации ущерба от санкций Запада. И российские специалисты будут развивать его и дальше.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.