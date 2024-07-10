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Чиновник в Южной Корее обвинил женщин в росте числа суицидов мужчин

Би-би-си: южнокорейский чиновник обвинил женщин в росте числа суицидов мужчин
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Фото: Global Look Press/Martina Katz
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Желание построить карьеру и, как следствие, отказ от замужества жительниц Южной Кореи вызвали рост самоубийств среди мужчин. Об этом заявил советник администрации Сеула Ким Ки Дук, сообщило 10 июля Би-би-си.

По его мнению, увеличившееся в последние годы количество работающих кореянок усложнило для мужчин поиск работы. Одновременно снизилось число желающих выйти замуж женщин, предпочитающих карьеру семье. Ким пришел к этому выводу, проанализировав данные городского совета о количестве попыток самоубийств.

Из документов следует, что число попыток самоубийства вдоль реки выросло с 430 в 2018 году до 1035 в 2023-м, а среди тех, кто пытался покончить с собой, доля мужчин увеличилась с 67 до 77%.

Чиновник полагает, что Южная Корея «начала превращаться в общество, в котором доминируют женщины» и что это может «отчасти быть причиной увеличения числа попыток самоубийства среди мужчин».

Заявление советника вызвало шквал критики в социальных сетях. Пользователи из Азии назвали его заявления «необоснованными» и «женоненавистническими», а один пользователь задался вопросом, не живут ли они с Ким Ки Дуком в параллельных вселенных.

«Такие комментарии показывают, насколько распространено женоненавистничество в Южной Корее. Обвинение женщин в выходе на рынок труда лишь усугубит дисбаланс в нашем обществе», — заявила директор Корейского женского профсоюза Юри Ким.

В Южной Корее сохраняется один из самых высоких показателей самоубийств среди богатых стран мира, но также и один из худших показателей по гендерному равенству.

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В декабре 2023 года минобороны Японии впервые за историю страны присвоило звание адмирала женщине, им стала 57-летняя Нацуэ Кондо, ранее возглавлявшая училище по подготовке высшего военно-морского командного состава в звании вице-адмирала. В сухопутных и военно-воздушных силах страны женщины ни разу не получали высших генеральских чинов.

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