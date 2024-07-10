Чиновник в Южной Корее обвинил женщин в росте числа суицидов мужчин
Желание построить карьеру и, как следствие, отказ от замужества жительниц Южной Кореи вызвали рост самоубийств среди мужчин. Об этом заявил советник администрации Сеула Ким Ки Дук, сообщило 10 июля Би-би-си.
По его мнению, увеличившееся в последние годы количество работающих кореянок усложнило для мужчин поиск работы. Одновременно снизилось число желающих выйти замуж женщин, предпочитающих карьеру семье. Ким пришел к этому выводу, проанализировав данные городского совета о количестве попыток самоубийств.
Из документов следует, что число попыток самоубийства вдоль реки выросло с 430 в 2018 году до 1035 в 2023-м, а среди тех, кто пытался покончить с собой, доля мужчин увеличилась с 67 до 77%.
Чиновник полагает, что Южная Корея «начала превращаться в общество, в котором доминируют женщины» и что это может «отчасти быть причиной увеличения числа попыток самоубийства среди мужчин».
Заявление советника вызвало шквал критики в социальных сетях. Пользователи из Азии назвали его заявления «необоснованными» и «женоненавистническими», а один пользователь задался вопросом, не живут ли они с Ким Ки Дуком в параллельных вселенных.
«Такие комментарии показывают, насколько распространено женоненавистничество в Южной Корее. Обвинение женщин в выходе на рынок труда лишь усугубит дисбаланс в нашем обществе», — заявила директор Корейского женского профсоюза Юри Ким.
В Южной Корее сохраняется один из самых высоких показателей самоубийств среди богатых стран мира, но также и один из худших показателей по гендерному равенству.
В декабре 2023 года минобороны Японии впервые за историю страны присвоило звание адмирала женщине, им стала 57-летняя Нацуэ Кондо, ранее возглавлявшая училище по подготовке высшего военно-морского командного состава в звании вице-адмирала. В сухопутных и военно-воздушных силах страны женщины ни разу не получали высших генеральских чинов.