Нового депутата парламента Британии заподозрили в связях с террористом

Депутата от округа Южный Лестер в парламенте Великобритании Шоката Адама, занявшего пост «теневого» генерального казначея Лейбористской партии страны, активно поддерживал Маджид Новсарка, которого подозревают в терроризме. Об этом 10 июля сообщает Sky News.

«Он опубликовал множество сообщений в поддержку нового члена парламента, в том числе слова «победил лучший человек» после голосования», — уточняет телеканал.

Как отмечается, Новсарка приходил на несколько предвыборных встреч с будущим депутатом. Полиции предстоит выяснить, какую роль подозреваемый сыграл в кампании Адама.

Маджид Новсарка является мусульманским активистом из Лестера, известным своими радикальными взглядами. Он признан главным зачинщиком нападений на индуистские храмы во время беспорядков в Лестере в 2022 году. В настоящее время, по данным телеканала, он обвиняется в поощрении терроризма и поддержке запрещенной организации,и предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в конце июля.

4 июля в Великобритании состоялись парламентские выборы в палату общин, в результате которых Лейбористская партия с огромным отрывом выиграла. На втором месте оказалась Консервативная партия (тори), которую возглавлял бывший премьер-министр страны Риши Сунак. На третьем месте — либеральные демократы.

В должность премьер-министра Великобритании 5 июля вступил лидер лейбористов Ким Стармер. В тот же день он сформировал новое правительство. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.