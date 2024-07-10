Следующие президенты США могут стать самыми низкооплачиваемыми в истории

Покупательная способность следующего и последующего президентов США может стать самой низкой в истории из-за стремительных темпов инфляции. Об этом 10 июля сообщило издание Forbes.

«Президент США зарабатывает фиксированную сумму в $400 тыс. в год. Учитывая недавний всплеск инфляции, покупательная способность зарплаты Байдена сейчас на 18% ниже, чем была, когда он вступил в должность», — сообщило издание.

По прогнозам экспертов, если темпы инфляции в США сохранятся при следующем президенте, то тот, кто выиграет выборы в 2028 году, рискует обладать еще более низкой покупательной способностью. Экономисты отметили, что наибольшее влияние на инфляцию в штатах оказала пандемия COVID-19.

Джордж Вашингтон вступил в должность президента в 1789 году с годовой зарплатой в $25 тыс., что эквивалентно примерно $600 тыс. сегодня. В 1909 зарплата президента США Уильяма Тафта составляла $75 тыс. в год, что эквивалентно $2,5 млн сейчас.

Ранее, 30 мая, представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, конгрессмен Томас Мэсси предложил распустить ФРС из-за высокого уровня инфляции. Он также обвинил ФРС и Центральный банк США в том, что сбережения пенсионеров «испаряются» в пользу богатых и аффилированных с властью.

Еще в декабре 2023 года глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране по-прежнему остается на высоком уровне. Он выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году. Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в стране составит 2,4%.