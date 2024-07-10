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Объем выплат пострадавшим от паводка россиянам превысил 10 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавшие от паводка жители России получили почти 11 млн рублей. Об этом 10 июля сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.

«Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавших. Всего помощь получили 420 тыс. человек. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей», — доложил министр.

Он также уточнил, что в результате паводков были затоплены более 29 тыс. жилых и 16 тыс. дачных домов. Кроме того, пострадали свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения.

По словам Куренкова, высокий уровень воды сохранялся в некоторых, особенно пострадавших регионах, больше месяца. Этот фактор стал причиной задержки в работе оценочных комиссий и начислений компенсационных выплат.

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В России весной наблюдалась непростая паводковая ситуация. Куренков в апреле отмечал, что весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия.

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