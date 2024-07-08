Пиши — не пропало: будут ли давать бесплатное жилье при его потере в ЧС

Право на жилье за счет государства взамен утраченного во время ЧС могут оформить законодательно. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 8 июля депутатами фракции ЛДПР. Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости. Эксперты и депутаты из других фракций проблему признают, при этом считают, что в условиях сокращения льготной ипотеки правительство не пойдет на выделение существенных средств на эти цели.

Не страховка, а сертификат

Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства. Они смогут получить специальный бесплатный сертификат, на средства которого приобрести недвижимость. Такой законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким («Известия» ознакомились с документом).

По действующим сейчас нормам россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС . В законе «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определено, что порядок, условия и размеры таких компенсаций устанавливаются законодательством.

При этом, как поясняют авторы инициативы, до 2023 года в России действовало постановление правительства, которое регламентировало выпуск для лишившихся жилья из-за ЧС специальных сертификатов. Однако в настоящее время оно утратило силу, так как было принято решение, что региональные власти вместе со страховыми компаниями должны разрабатывать программы по возмещению такого ущерба.

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«Установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, поскольку участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник — помощь за счет средств бюджетов по социальным нормам», — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

В связи с этим они предлагают вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов, наделив правительство полномочиями по определению порядка их выдачи.

Одновременно законопроектом предлагается закрепить такое право задним числом для граждан РФ — собственников жилых помещений, проживающих в Орске. В апреле этого года город пострадал от сильнейшего наводнения после разлива реки Урал.

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«Представляется, что механизм выдачи сертификатов станет основной гарантией конституционных прав граждан, жилье которых утрачено в результате обстоятельств, от них независящих», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

— Мы помним недовольство жителей Орска во время весенних паводков, когда взамен утерянного имущества предложили небольшие компенсации. Повторения подобного отношения допустить нельзя. К сожалению, ЧС и природных катастроф не избежать, поэтому нужен понятный механизм восстановления утраченного жилья. Люди не должны оставаться один на один со своей бедой. Жилищные сертификаты помогут пострадавшим быстро получить крышу над головой и нормальный уровень жизни, — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы Леонид Слуцкий.

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Как уточнили в пресс-службе фракции, 9 июля законопроект будет направлен на отзыв в правительство.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать перспективы поддержки данной инициативы.

Логичная мера

Возвращение сертификата на жилье было бы правильным решением, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.

— Безусловно, к этому нужно вернуться. Граждане не должны платить страховые взносы, а потом ждать выплат, которых может не хватить на покупку нового жилья. Правильно дать им возможность гарантированно получать такое жилье по сертификату, тем более что речь идет о пострадавших, которые при ЧС могут потерять всё свое имущество, — отметил депутат.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Светлана Разворотнева, напротив, считает, что правительство вряд ли поддержит законопроект.

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— Такие законопроекты требуют финансово-экономического обоснования, которое в данном случае выльется в достаточно крупную сумму. Хотя действительно проблема есть. Но помимо пострадавших от ЧС у нас несколько миллионов семей, которые стоят больше 25 лет в очереди на улучшение жилищных условий. Кроме того, есть программа переселения граждан из аварийного жилья, — пояснила депутат.

По ее словам, страхование в случае ЧС — пока единственный надежный инструмент, но оно в России, к сожалению, не работает.

— У нас правительство несколько раз подступало к такому законопроекту, когда граждане в обязательном порядке страхуют свое жилье от ЧС, а регионы софинансируют, но обязательным для всех это так и не сделали. Сейчас есть только федеральные и региональные фонды ЧС, по которым в случае утраты имущества и дома полагается, если я не ошибаюсь, порядка 10 тыс. рублей. Конечно, такой суммы явно не хватает. Поэтому каждый раз выделение жилья пострадавшим — это решение президента или премьера, — отметила депутат.

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Светлана Разворотнева считает, что решить проблему можно было бы при системном строительстве арендного жилья, которого сегодня в России в отличие от других стран очень мало.

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Галина Хованская заявила, что законопроект можно поддержать, но она пока не знакома с его деталями.

— Думаю, что эта инициатива заслуживает поддержки. Мы, конечно, ее внимательно изучим, когда она поступит в Госдуму, — заявила она.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович полагает, что в условиях сокращения льготной ипотеки власти не пойдут на принятие данной инициативы.

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— С точки зрения гуманности и социальной ориентации предложение правильное. Но если реализовать этот законопроект, то необходимо будет выделять очень высокие дотации из федерального бюджета, так как ЧС в России происходят достаточно часто. Сейчас убрали даже льготную ипотеку, на которую выделялось порядка 300 млрд рублей, — пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, нельзя полностью отказываться от данного предложения. Например, его можно реализовать для некоторых категорий граждан, таких как многодетные или молодые семьи, резюмировал он.