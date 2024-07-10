Полковник в отставке из Германии назвал НАТО потемкинской деревней

Североатлантический альянс — своего рода потемкинская деревня, потому что страны блока заявляют, что тратят на оборону 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), но это соответствует действительности только частично. Об этом 10 июля председатель Военно-политического общества Германии отставной полковник Ральф Тиле заявил в интервью телеканалу Phoenix.

«НАТО — своего рода потемкинская деревня. Если послушать страны НАТО, то они якобы достигли цели в 2% ВВП, но на самом деле только две трети альянса столько тратят на оборону. К тому же 2% ВВП было целью для мирного времени, а сейчас мы находимся в мире, полном конфликтов, поэтому нужно двигаться в сторону 3% — тут еще много потенциала для роста», — сказал Тиле.

Отставной военный также рассказал, что блок планирует увеличить свой личный состав на 300 тыс. солдат, но непонятно, где НАТО собирается найти для этого людей. Например, Германия уже сейчас должна предоставить альянсу куда больше военных, чем она способна на самом деле. Кроме того, по словам Тиле, НАТО не хватает не только живой силы, но и вооружений, боеприпасов и модернизации.

Глава Военно-политического общества Германии также напомнил, что блок создавался для обороны, а не для ведения активных боевых действий, но об этом по неизвестной причине не говорят в публичном поле, хотя это помогло бы умерить пыл тех, кто хочет решить международные конфликты, в том числе украинский, на поле боя.

Тиле подчеркнул, что НАТО стоило бы обратить внимание на Азию и южный берег Средиземного моря, а также на проблему терроризма, угроза которого становится всё серьезнее.

Что касается членства Украины в НАТО, то отставной немецкий полковник уверен, что в НАТО понимают, что вступление Киева в альянс — это провокация в сторону России, и поэтому участники саммита блока в Вашингтоне будут больше обсуждать перемирие между сторонами украинского конфликта. По мнению бывшего военного, на отдельные громкие заявления о возможном членстве Украины в НАТО не стоит обращать внимания.

Тиле также отметил, что альянс сталкивается с политическими трудностями. Они связаны с ослабленным состоянием президента США Джо Байдена, а также проигрышем правящих партий на парламентских выборах во Франции, Англии и Германии.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что семь стран НАТО — Испания, Словения, Люксембург, Бельгия, Италия, Португалия и Хорватия — не достигли поставленной альянсом цели вкладывать в оборонную сферу 2% от ВВП государства. Среди причин — недостаток бюджетных средств и уверенность в отсутствии угроз для стран. У Люксембурга при этом нет потребности тратить 2% ВВП на оборону — армия этого государства состоит из 900 человек.

Тогда же советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля его члены дадут обещания укреплять оборонный потенциал стран. Наращивание инвестиций в военную отрасль, по словам Салливана, поможет в приоритетном порядке наладить производство вооружений, которые могут понадобиться в случае конфликта.

Немецкая газета Bild 21 июня сообщила, что армии некоторых стран НАТО небоеспособны, и в первую очередь это касается бундесвера. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус еще в 2023 году признавал, что без помощи союзников военные Германии не смогут эффективно участвовать в вооруженных конфликтах. Политолог Андрей Бунич связал это с политикой Вашингтона, который не хотел оказывать даже минимальную военную поддержку Берлину после Второй мировой войны.