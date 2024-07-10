СМИ сообщили о невыполнении цели НАТО по расходам на оборону семью странами

Семь европейских стран — членов НАТО не достигли целевого показателя альянса по расходам на оборону, который составляет 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) государства. Об этом 10 июля сообщила газета Financial Times (FT).

Самые маленькие оборонные расходы у Испании — страна потратила на эту сферу только 1,28% ВВП. Люксембург и Словения вложили в военную отрасль немного больше — по 1,29% ВВП. Бельгия потратила 1,3% от этого показателя, Италия — 1,49%, Португалия — 1,55%. Самый маленький разрыв с целью у Хорватии, оборонные расходы которой достигли 1,81% ВВП.

Газета отметила, что премьер-министр Испании Педро Санчес обещал добиться целевого размера таких вложений к 2029 году, но среди населения этой страны царят пацифистские настроения, а две партии парламента выступают против увеличения расходов на оборону. Кроме того, Мадрид и Лиссабон очень долго инвестировали в эту сферу мало средств, и теперь у них уже нет базы для быстрого наращивания расходов.

Также FT обращает внимание, что в столице Бельгии Брюсселе находится штаб-квартира НАТО, но это не побуждает страну добиваться целей альянса по финансированию оборонной отрасли. Одна из причин в том, что бельгийский бюджет ограничен и глава минобороны страны Людивин Дедондер считает, что наращивать инвестиции в армию за счет социального обеспечения нельзя. С такими же проблемами сталкивается и Италия.

Хорватия и Словения, как отмечает издание, тратят на оборону недостаточно, потому что не видят для себя никаких угроз. При этом оружейная промышленность этих стран не имеет больших масштабов — при распаде Югославии основная часть предприятий этой сферы досталась Сербии.

Люксембург, в свою очередь, в финансах не стеснен, но и не нуждается в больших расходах на оборону: в стране всего 900 военнослужащих.

FT подчеркивает, что семи странам НАТО, которые отстают от необходимого показателя инвестиций в военную сферу, возможно, в скором времени предстоит наверстывать еще больше упущенного, ведь альянс хочет поднять цель с 2% ВВП до 2,5%.

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля его члены дадут обещания усилить свой национальный оборонный потенциал. Как отметил Салливан, его наращивание поможет понять, какое оружие понадобится государствам в случае вооруженного конфликта, и наладить производство в приоритетном порядке.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и расширении военно-промышленного комплекса. По его словам, для стран альянса будут созданы региональные планы с требованиями для каждой страны по обеспечению обороны территорий блока.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 июня указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства-члена НАТО. Он подчеркнул, что цель в 2% ВВП была установлена еще в 2014 году, предполагалось, что все страны достигнут этой планки к 2024 году, но некоторые из них всё еще не вносят нужное количество средств в альянс.