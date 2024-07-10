Госдума приняла в I чтении поправки о компенсациях за неиспользованные отгулы
Депутаты Государственной думы (ГД) 10 июля приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ, предполагающие уточнение срока, в течение которого может быть использован отгул, а также возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Законопроект размещен на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива была подготовлена во исполнение решения Конституционного суда. Согласно законопроекту, сотрудник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в праздник или выходной либо присоединить отгул к отпуску за указанный период.
«В случае принятия законопроекта, если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении», — говорится в пояснении на сайте ГД.
Соответствующие поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее, 1 июля, депутат Госдумы Светлана Бессараб исключила возможность введения в России шестидневной рабочей недели. Парламентарий отметила, что такой график противоречит ТК РФ.