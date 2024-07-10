Киргизия предложила крупным банкам РФ открыть филиалы в республике

Киргизия предлагает крупным российским банкам открыть филиалы в стране. Об этом 10 июля заявил в Красноярске на XI заседании межправительственной российско-киргизской комиссии по сотрудничеству ее сопредседатель, премьер-министр Киргизии Аклыбек Жапаров.

«С учетом стремления сторон по модернизации финансовой сферы и повышения доли расчетов в национальных валютах считаем важным участие крупнейших государственных банков России, таких как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, на финансовом рынке Кыргызстана. В частности, предлагаем открыть филиалы этих банков в республике», — сказал он.

Также он отметил, что с помощью новых форматов торговли и устранения препятствий на границах Киргизия рассчитывает увеличить объемы экспортно-импортных операций с Россией до $5 млрд в год.

Ранее, 15 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Жапаров и Путин 7 мая встречались в рамках саммита Евразийского экономического совета. На нем также присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества.