Велосипедист из Ямала преодолеет более 6 тыс. км на пути в Краснодар
Спортсмен из ЯНАО решил проехать на велосипеде 6 тыс. км из Салехарда до Краснодарского края. Свой супервеломарафон он посвятит юбилею столицы округа, которой исполняется 430 лет.
Финишировать Юрий Петрохалкин планирует в поселке городского типа Черноморский Краснодарского края. В день он хочет проезжать не менее 120 км.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» спортсмен пишет, что в маршруте достигнет самой южной и самой высокогорной географической точки России, села Куруш в Дагестане. По пути он посетит Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Оренбургскую области.
Стартовал экстремал 10 июля от стелы «Полярный круг» в Салехарде, уточняет ИА «Ура.ру».
Ранее сообщалось, что в Москве в ночь с 6 на 7 июля более 30 тыс. человек приняли участие в велофестивале. Мероприятие является ежегодным, а поучаствовать в нем может любой желающий. Дистанция составила 11 км. Маршрут протянулся от Суворовской площади до Лужнецкой набережной. В этом году возглавил пелотон народный артист России Аскольд Запашный.