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В Москве более 30 тыс. человек приняли участие в ночном велофестивале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Москве в ночь с 6 на 7 июля более 30 тыс. человек приняли участие в велофестивале.

Мероприятие является ежегодным, а поучаствовать в нем может любой желающий. Дистанция составила 11 км. Маршрут протянулся от Суворовской площади до Лужнецкой набережной. В этом году возглавил пелотон народный артист России Аскольд Запашный.

«Думал, что это мероприятие маленькое, а теперь думаю, что надо всё время принимать участие в таких штуках», — рассказал он.

В заезде приняли участие как дети, так и взрослые. Например, 68-летний Василий Голихин ради участия в фестивале приехал из города Заречного Свердловской области. Он рассказал, что ему здесь понравилось, поскольку «это его среда».

Многие участники решили нарядиться и украсить свои байки: кто-то пришел в костюме феи, один из мужчин нарядился драконом. Были среди спортсменов и космонавты, и Человек-паук.

Всю дистанцию участники велопробега преодолели чуть больше чем за час. В следующий раз они встретятся уже осенью во время заключительного в этом году заезда, который также пройдет в Москве.

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18 мая в столице прошел весенний велопробег. Он начался в 12:00, движение по некоторым улицам города было перекрыто до 17:00, а ограничения частично сохранялись до полуночи. Москвичи из-за этого пожаловались на большие пробки.

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