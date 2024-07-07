В Москве более 30 тыс. человек приняли участие в ночном велофестивале
В Москве в ночь с 6 на 7 июля более 30 тыс. человек приняли участие в велофестивале.
Мероприятие является ежегодным, а поучаствовать в нем может любой желающий. Дистанция составила 11 км. Маршрут протянулся от Суворовской площади до Лужнецкой набережной. В этом году возглавил пелотон народный артист России Аскольд Запашный.
«Думал, что это мероприятие маленькое, а теперь думаю, что надо всё время принимать участие в таких штуках», — рассказал он.
В заезде приняли участие как дети, так и взрослые. Например, 68-летний Василий Голихин ради участия в фестивале приехал из города Заречного Свердловской области. Он рассказал, что ему здесь понравилось, поскольку «это его среда».
Многие участники решили нарядиться и украсить свои байки: кто-то пришел в костюме феи, один из мужчин нарядился драконом. Были среди спортсменов и космонавты, и Человек-паук.
Всю дистанцию участники велопробега преодолели чуть больше чем за час. В следующий раз они встретятся уже осенью во время заключительного в этом году заезда, который также пройдет в Москве.
18 мая в столице прошел весенний велопробег. Он начался в 12:00, движение по некоторым улицам города было перекрыто до 17:00, а ограничения частично сохранялись до полуночи. Москвичи из-за этого пожаловались на большие пробки.