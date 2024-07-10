Глава Мурманской области заявил о принимаемых для безопасности региона мерах

Власти Мурманской области принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Об этом заявил 10 июля журналистам губернатор региона Андрей Чибис, комментируя сообщение ФСБ России о предотвращении теракта на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

По его словам, спецслужбы делают всё возможное, чтобы уменьшить уровень угроз, но также важна и бдительность граждан. Он призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов или поведения немедленно сообщать об этом в службу «112».

Также Чибис поблагодарил ФСБ и правоохранительным органам за эффективную и слаженную работу в борьбе с терроризмом.

«Очередной предотвращенный теракт, связанный с авианосцем «Адмирал Кузнецов», демонстрирует эффективность, четкость и слаженность нашей работы в сфере безопасности. К сожалению, угроз остается достаточно много. Мы принимаем все необходимые меры для повышения уровня безопасности в нашем регионе», — заверил он.

Ранее в среду ФСБ России сообщила, что предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным силовиков, в марте сотрудник украинских спецслужб, представившийся Олегом, посредством мессенджера вышел на россиянина, который проходил военную службу на авианосце. «Олег» пытался склонить военнослужащего к теракту и обещал эвакуацию в Финляндию, однако тот обратился в службы безопасности.

Злоумышленник прислал россиянину компоненты для сборки зажигательного устройства, а после получения видео с инсценированным терактом «Олег» удалил свои аккаунты в мессенджерах и разорвал связь.

В отношение вербовщика и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера»).

Ранее, 11 июня, директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников указал на наращение усилий Украины по совершению терактов и диверсий в России. Он отметил, что Киев пользуется поддержкой Вашингтона и НАТО.