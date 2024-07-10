Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей пассажиров

Грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен арестовали за кражу вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет лишения свободы. Об этом 10 июля сообщает газета Sabah.

Издание рассказывает о трех случаях краж. 3 января пассажир, летевший из Северного Кипра в Стамбул, не обнаружил в своем багаже ноутбука и дорогих часов. 7 января электронное устройство потеряла женщина, летевшая в Амстердам, там она подала жалобу через турецкое консульство. Третий случай произошел на следующий день: турчанка, совершившая рейс Стамбул — Лондон, обнаружила, что ее чемодан взломан, неизвестные украли ноутбук, три бриллиантовых колье, восемь ожерелий и другие украшения.

Грабителей поймали благодаря сигналам, которые подавали украденные ноутбуки.

«При обыске в квартирах двух сотрудников аэропорта Эмре Б. и Энвера Т. были обнаружены украденные из багажа вещи и ценности, в том числе ноутбуки, ожерелья, наушники, часы, колонки», — сообщает издание.

Оба сотрудника признали вину и сказали, что в последние два месяца они вскрывали багажи и забирали оттуда всё, вплоть до шоколада и зажигалок. Краденое они продавали, а полученные деньги делили пополам, некоторые из вещей злоумышленники оставляли себе.

Заведены два уголовных дела, грузчикам грозит до 14 лет тюрьмы.

Турецкие курорты остаются одними из наиболее востребованных направлений для отдыха среди россиян. Анкара боится потерять гостей из России из-за высоких цен.



Ранее, 23 июня, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что путевка в Турцию на двоих в июле с пребыванием в простом четырехзвездочном отеле обойдется туристам из РФ в среднем в 135–160 тыс. рублей за 10 ночей.