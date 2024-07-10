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Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей пассажиров

Sabah: грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей пассажиров
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен арестовали за кражу вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет лишения свободы. Об этом 10 июля сообщает газета Sabah.

Издание рассказывает о трех случаях краж. 3 января пассажир, летевший из Северного Кипра в Стамбул, не обнаружил в своем багаже ноутбука и дорогих часов. 7 января электронное устройство потеряла женщина, летевшая в Амстердам, там она подала жалобу через турецкое консульство. Третий случай произошел на следующий день: турчанка, совершившая рейс Стамбул — Лондон, обнаружила, что ее чемодан взломан, неизвестные украли ноутбук, три бриллиантовых колье, восемь ожерелий и другие украшения.

Грабителей поймали благодаря сигналам, которые подавали украденные ноутбуки.

«При обыске в квартирах двух сотрудников аэропорта Эмре Б. и Энвера Т. были обнаружены украденные из багажа вещи и ценности, в том числе ноутбуки, ожерелья, наушники, часы, колонки», — сообщает издание.

Оба сотрудника признали вину и сказали, что в последние два месяца они вскрывали багажи и забирали оттуда всё, вплоть до шоколада и зажигалок. Краденое они продавали, а полученные деньги делили пополам, некоторые из вещей злоумышленники оставляли себе.

Заведены два уголовных дела, грузчикам грозит до 14 лет тюрьмы.

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