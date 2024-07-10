Минпросвещения предложило ввести именные стипендии для студентов вузов

Именные стипендии могут учредить в России для студентов педагогических вузов и специальностей. С соответствующей инициативой выступило Министерство просвещения РФ, законопроект постановления разместили 10 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ведомство предложило ввести по 10 стипендий для разных групп направлений, которые получат названия в честь выдающихся российских ученых и деятелей искусств. Для педспециальностей по русскому и иностранным языкам, литературе, начальному образованию — выплата имени советского педагога и писателя Антона Макаренко, для направлений математики, информатики, физики, экономики — имени Василия Сухомлинского; для будущих учителей биологии, химии, географии — имени писателя и педагога Константина Ушинского.

Размер стипендии составит 15 тыс. рублей. Претендовать на выплаты могут учащиеся второго и последующих курсов бакалавриата и магистратуры со значительными достижениями.

Минпросвещения предложило ввести именные стипендии с 1 сентября 2025 года.

Ранее, 28 июня, в Государственной думе поддержали идею ввести стипендии для студентов-родителей. По словам заместителя председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы Екатерины Харченко, Минобрнауки разрабатывает целый комплекс мер поддержки студенческих семей, что важно не только в Год семьи, но и для стратегических целей демографической политики.