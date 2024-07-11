Экономист дал советы по инвестициям

Инвестиции стали неотъемлемой частью финансового планирования в современном мире. Зачастую многие считают, что достаточно один раз успешно вложить деньги и можно стабильно получать хорошую прибыть. Так ли это, 11 июля «Известиям» рассказал финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий.

По его словам, однократные вложения не приносят ожидаемого результата, а иногда даже ведут к убыткам. Регулярные инвестиции — это ключ к долгосрочному успеху и стабильности в будущем.

«Почему регулярные инвестиции важны? Первое — дисциплина и финансовое планирование. Регулярные инвестиции развивают финансовую дисциплину. Вы учитесь планировать и выделять средства на будущее, что способствует лучшему управлению личными финансами. Второе — лучшая цена покупки. Инвестируя регулярно, вы можете избежать проблем, связанных с попытками «поймать» рынок. Покупая активы в разное время, вы усредняете их стоимость, снижая риск приобретения активов по завышенной цене. Третье — эффект сложного процента», — сказал Линецкий.

Регулярные инвестиции позволяют в полной мере воспользоваться эффектом сложного процента, отметил специалист. Сложный процент подразумевает начисление процентов и на изначальную сумму, и на проценты за предыдущее время. Это ускоряет рост капитала, и чем выше доходность и дольше работает сложный процент, тем сильнее эффект.

«Топ-5 советов для грамотного инвестирования: первый — определите финансовые цели и горизонт инвестирования, второе — составьте и придерживайтесь, инвестиционного плана, третье — диверсифицируйте инвестиционный портфель, четвертое — инвестируйте в надежные активы, пятое — следуйте своей стратегии», — сказал экономист.

Самый важный совет — регулярность. Именно благодаря регулярным инвестициям на долгосрочном горизонте вы будете получать доходность выше рынка, заключил Линецкий.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

В июне эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов рассказал «Известиям», что какую-то часть накоплений разумно держать в рублях, но не «под матрасом», а в банках на накопительных счетах. Кроме того, по его мнению, стоит обратить внимание на валюту дружественных стран. Так, по его словам, наиболее ликвидным считается юань. Также Голованов посоветовал обратить внимание на юаневые облигации крупнейших российских компаний.