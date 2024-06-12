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Эксперт по финансам рассказал о вариантах хранения денег в валюте

Эксперт Голованов: часть накоплений разумно держать в рублях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россиянам стоит провести диверсификацию своих накоплений, обратив внимание не только на рублевые инструменты, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Он рассказал «Известиям», в какой валюте лучше хранить деньги.

«На сегодняшний день все современные валюты являются фиатными. Так называют платежные средства, чья стоимость обеспечивается государством, выпускающим их. Все фиатные валюты подвержены инфляционному риску, а значит, какую бы из них вы не выбрали, она постепенно будет лишаться покупательской способности», — отметил эксперт.

Голованов считает, что какую-то часть накоплений разумно держать в рублях, поскольку они требуются нам не только для повседневных покупок, но и для различных незапланированных трат. При этом не стоит хранить деньги «под матрасом».

«Можно разместить средства в банках на накопительных счетах. Сегодня финансовые организации предлагают привлекательные условия при открытии новых счетов: до 17–18% годовых», — сказал он.

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Однако, по его словам, в течение 2024 года, особенно к его концу, может произойти падение рубля, и от этих рисков важно застраховаться — поможет в этом диверсификация. Стоит обратить внимание на валюту дружественных стран, уточнил эксперт.

«Из всех вариантов, доступных россиянам, наиболее ликвидным считается юань. Кроме того, если посмотреть на объемы торгов на Московской бирже, то самые высокие показатели будет именно по паре юань – рубль. Китайская валюта становится всё популярнее у инвесторов, на нее стабильный спрос у компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью», — добавил Голованов.

По его мнению, в доллары и евро вкладываться не стоит. Многие брокеры уже прекращают осуществлять операции с этими валютами, а некоторые российские банки накладывают ограничения.

«В долгосрочной перспективе я не вижу ничего хорошего. Скорее всего, торговля долларами и евро на территории Российской Федерации будет постепенно сходить на нет. Чего не скажешь о юанях, операций с которыми будет становиться только больше», — пояснил эксперт.

Также Голованов посоветовал обратить внимание на юаневые облигации крупнейших российских компаний. По его словам, эти ценные бумаги гарантируют достойную защиту от ослабления рубля и способны принести неплохую доходность, которая компенсирует теоретическое падение юаня к доллару, если таковое произойдет.

«Помимо облигаций, есть еще юаневые депозиты, но ставки по ним ниже, поэтому я бы советовал рассматривать именно ценные бумаги», — заключил Голованов.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 4 мая, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что, имея небольшой объем свободных финансовых средств в 50 тыс. рублей, можно рассмотреть различные варианты инвестирования — от классических депозитов до вложений в ценные бумаги. При этом она уточнила, что неопытным инвесторам лучше всего ориентироваться на консервативные с точки зрения риска инструменты.

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