Госдума приняла закон об индексации акцизов на табачную продукцию

Госдума на заседании в среду, 10 июля, приняла закон об индексации акцизов на табачную продукцию.

Отмечается, что акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак в период с 2025 по 2027 год будет составлять от 4657 до 5037 рублей за 1 кг. На сигары в этот же отрезок — от 315 рублей за штуку до 341. Также закон затронул сигареты и папиросы, табак, предназначенный для потребления путем нагревания.

Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% в период с 2025 по 2027 год составит от 673 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, до 728 рублей. Для крепленого вина, винных напитков — от 148 рублей до 160. Для игристых вин, включая российское шампанское, акциз составит от 125 до 135 рублей.

1 марта правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака, а также никотиносодержащей продукции. Согласно документу, с 1 марта 2024 года следить за ситуацией на предприятиях отрасли стал Росалкогольтабакконтроль, который выявляет и пресекает незаконное производство и оборот табака и никотиносодержащей продукции.

Контрольные мероприятия представляют собой выездные обследование и проверку, а также контрольную закупку и инспекционный визит.