Жители ряда регионов России могли увидеть в небе след ракеты-носителя Ariane 6

В нескольких регионах РФ люди увидели в небе необычный объект, окруженный свечением, и опубликовали в социальных сетях его фотографии в среду, 10 июля.

Сообщениями об этом явлении поделились жители Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей, а также Белоруссии и Украины, дополняет «Газета.Ru».

На снимках виден некий яркий объект, вокруг которого заметно яркое пятно света и расходящиеся круги. По размеру это явление в несколько раз превосходило звезды на небе.

Как предположили пользователи соцсетей и некоторые СМИ, это могла быть ракета-носитель Ariane 6.

Накануне, 9 июля, новую европейскую ракету-носитель Ariane 6 запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот старт стал первым после годового перерыва в запусках космических аппаратов из Европы. Ракета высотой 56 м взлетела со стартовой площадки около 16:00 по местному времени (22:00 мск). Ariane 6 — модульная ракета, она способна выводить на орбиту Земли спутники и другие космические аппараты.