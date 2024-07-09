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На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся первый запуск ракеты Ariane 6

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Фото: Global Look Press/Rachel BoÃŸmeyer
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На космодроме Куру во Французской Гвиане осуществили первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Это первый после годового перерыва запуск европейского аппарата. Ariane 6, высота которой составляет 56 м, покинула стартовую площадку около 16:00 (22:00 мск). Старт ракеты транслировался в прямом эфире на сайте ЕКА.

Запуск был задержан на час из-за выявленных недочетов в системе сбора данных, пишет агентство Reuters.

Первый полет Ariane 6 нельзя считать в полной мере коммерческим, однако в случае успешного запуска последующие миссии будут доставлять на орбиту оборудование для различных экспериментов и принадлежащие университетам и космическим агентствам микроспутники, а также две возвращаемые капсулы. Кроме того, в рамках полета будет испытана система многоразовой активации двигателей верхней ступени.

Новая система позволяет запускать двигатель до четырех раз и должна не только расширить возможности по выводу аппаратов на разные орбиты, но и возвращать ступень на Землю сразу по завершении миссии, уточнили в агентстве.

Ariane 6 разработан компанией ArianeGroup, которая находится под управлением Airbus и Safran. Ориентировочная стоимость проекта составляет €4 млрд. Новый проект Ariane планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако дата несколько раз отодвигалась.

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До этого старт европейской ракеты-носителя Ariane 5 состоялся 6 июля 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. На орбиту были выведены германский спутник связи Heinrich-Hertz-Satellit и французский военный спутник SYRACUSE 4B.

Ранее, 14 декабря 2022 года, Ariane 5 стартовала с двумя европейскими спутниками и метеорологическим оборудованием. Космические аппараты связи Galaxy 35 и Galaxy 36 будут обеспечивать связь над Северной Америкой.

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