Жители нескольких регионов России заметили в небе необычный светящийся объект
Жители ряда регионов России опубликовали в социальных сетях в среду, 10 июля, фотографии необычного светящегося объекта в небе.
На фотографиях можно заметить пятно света, которое в несколько раз крупнее по площади, нежели звезды на фоне. Вокруг объекта расходятся светящиеся круги.
О необычном явлении в небе заявили жители Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщения поступали также с территорий Белоруссии и Украины.
Среди различных мнений о природе явления пользователи, а также ряд СМИ, высказали предположение, что объект является ракетой-носителем Ariane 6, стартовавшей накануне.
Ранее, 9 июля, на космодроме Куру во Французской Гвиане осуществили запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6. Это первый после годового перерыва запуск европейского аппарата. Ariane 6, высота которой составляет 56 м, покинула стартовую площадку около 16:00 (22:00 мск).