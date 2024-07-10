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FT указала на обвинение Испании в недостаточном финансировании обороны НАТО

FT: Испанию обвинили в недостаточном финансировании обороны НАТО
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Фото: Global Look Press/Diego Radames
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Испания, четвертая по величине экономика Евросоюза (ЕС), согласно подсчетам экспертов, тратит на оборону меньше валового внутреннего продукта (ВВП), чем любая другая страна Североатлантического альянса. Об этом 9 июля пишет газета Financial Times (FT).

По словам обозревателей издания, такое поведение может поставить под угрозу целостность НАТО, особенно в свете возможной победы Дональда Трампа в президентских выборах США, который в свой предыдущий президентский срок открыто заявлял о планах вывести Вашингтон из альянса.

Из 32 стран ― участниц НАТО лишь 10 вкладывают в развитие оборонной структуры необходимые минимальные 2% от ВВП. Тем временем Испания отдает от своей экономики лишь 1,28%. Несмотря на обещания Санчеса увеличить присутствие Мадрида в НАТО до 2% к 2029 году, испанцы не готовы тратить ресурсы королевства на оборону, которая, по их мнению, уже достаточно крепка. Немаловажную роль в этом вопросе играет историческая память населения Испании, поскольку военная диктатура франкистской Испании прекратила свое существование сравнительно недавно, 49 лет назад.

«Всё, что связано с войной, не популярно среди испанцев. Если правительство говорит, что собирается купить еще один танк, они ответят, что на эти деньги можно было бы построить школу», ― заявил экс-посол Испании в НАТО Карлос Миранда.

Рейтинг Санчеса неизбежно поползет вниз, если премьер примет решение усилить военную поддержку за счет своих граждан, добавил старший сотрудник аналитического центра при Королевском институте Элькано.

При этом испанские оборонные компании отмечают постепенно изменяющуюся политику Санчеса. Как отметил глава оружейного завода Fábrica de Municiones de Granada, на встречах с премьером он стал себя вести более благосклонно к местным оборонным производствам, которым ранее была позволена близкая к нулевой публичность.

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9 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса дадут обещания по усилению своего национального оборонного потенциала. По его словам, усиление оборонного потенциала стран-участниц поможет определить приоритетный порядок производства оборудования, которое может понадобиться в случае вооруженного конфликта.

Ранее, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

В конце мая премьер-министр Санчес и президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает военные поставки Киеву, начиная от систем Patriot и заканчивая танками Leopard. При этом Санчес тогда же не поддержал возможное использование Киевом оружия НАТО для ударов по территории России.

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